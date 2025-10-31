search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 11:00
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 09:25

«Μπάτε σκύλοι, αλέστε» η παρέλαση: Πώς μπήκε η ακροδεξιά Ε.Ο.Ν.

31.10.2025 09:25
eon-1-1

Εικόνα «μπάτε σκύλοι, αλέστε» προκύπτει από την έρευνα για το πώς μια ακροδεξιά οργάνωση – η Ε.Ο.Ν.παρήλασε στη Θεσσαλονίκη.

Καθώς οι αρμόδιοι ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στην άλλον, η ίδια η οργάνωση αποκαλύπτει ότι παρήλασε μαζί με τα μέλη της «Παμμακεδονικής Ενώσεως Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας».

Η οποία Ένωση είχε πάρει κανονικά άδεια από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να παρελάσει και μένει πλέον να αποκαλυφθεί αν κάλεσε την Ε.Ο.Ν. στο μπλοκ της ή αν η οργάνωση παρείσφρυσε από μόνη της.

Όπως και να το δει κανείς, η εικόνα δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

Διαβάστε επίσης

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

Η Ευγενία Φωτονιάτα σε ρόλο κλειδί για τον Αλέξη Τσίπρα 

«Μην μας φέρεις τους ίδιους τους σιχαινόμαστε»: Τα δύο πρόσωπα στο ινστιτούτο Τσίπρα που δεν αρέσαν στον Μωραΐτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsekouri_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

elta_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Οργή και «γαλάζιων» βουλευτών για τη συρρίκνωση της εταιρείας και το «λουκέτο» σε 200 υποκαταστήματα

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για απάτες – Τα προσχήματα, τα θύματα και η λεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 11:00
tsekouri_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Λάρισα: Την κυνηγούσε με… τσεκούρι για χρέος του άνδρα της!

hoknei-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

image-191-800×449-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

1 / 3