«Μπάτε σκύλοι, αλέστε» η παρέλαση: Πώς μπήκε η ακροδεξιά Ε.Ο.Ν.

Εικόνα «μπάτε σκύλοι, αλέστε» προκύπτει από την έρευνα για το πώς μια ακροδεξιά οργάνωση – η Ε.Ο.Ν. – παρήλασε στη Θεσσαλονίκη.
Καθώς οι αρμόδιοι ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στην άλλον, η ίδια η οργάνωση αποκαλύπτει ότι παρήλασε μαζί με τα μέλη της «Παμμακεδονικής Ενώσεως Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας».
Η οποία Ένωση είχε πάρει κανονικά άδεια από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να παρελάσει και μένει πλέον να αποκαλυφθεί αν κάλεσε την Ε.Ο.Ν. στο μπλοκ της ή αν η οργάνωση παρείσφρυσε από μόνη της.
Όπως και να το δει κανείς, η εικόνα δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους.
