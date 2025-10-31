«Μπάτε σκύλοι, αλέστε» η παρέλαση: Πώς μπήκε η ακροδεξιά Ε.Ο.Ν.

Εικόνα «μπάτε σκύλοι, αλέστε» προκύπτει από την έρευνα για το πώς μια ακροδεξιά οργάνωση – η Ε.Ο.Ν. – παρήλασε στη Θεσσαλονίκη.

Καθώς οι αρμόδιοι ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στην άλλον, η ίδια η οργάνωση αποκαλύπτει ότι παρήλασε μαζί με τα μέλη της «Παμμακεδονικής Ενώσεως Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας».

Η οποία Ένωση είχε πάρει κανονικά άδεια από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να παρελάσει και μένει πλέον να αποκαλυφθεί αν κάλεσε την Ε.Ο.Ν. στο μπλοκ της ή αν η οργάνωση παρείσφρυσε από μόνη της.

Όπως και να το δει κανείς, η εικόνα δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

Διαβάστε επίσης

Νέο ξεκίνημα με… Μαραντζίδη, Μουμουλίδη και Λάλη;

Η Ευγενία Φωτονιάτα σε ρόλο κλειδί για τον Αλέξη Τσίπρα

«Μην μας φέρεις τους ίδιους τους σιχαινόμαστε»: Τα δύο πρόσωπα στο ινστιτούτο Τσίπρα που δεν αρέσαν στον Μωραΐτη