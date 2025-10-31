Η (επιπόλαιη;) κριτική Γερουλάνου για την κηδεία Σαββόπουλου και η εξήγηση της Χαριλάου

Πιο μεγάλη εντύπωση από τις τελευταίες κριτικές φωνές εντός του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη η καθυστερημένη παραδοχή του Παύλου Γερουλάνου για την στάση του Κινήματος στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Στο κεντρικό επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη δεν πίστευαν στα αυτιά τους ακούγοντας την αυτοκριτική – που ουσιαστικά ήταν κριτική στον πρόεδρο – του Γερουλάνου. Ότι δηλαδή «ίσως ήταν λάθος η άδεια καρέκλα στην κηδεία του Σαββόπουλου, το ΠΑΣΟΚ όμως ήταν εκεί», που είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Από τη Χαριλάου σημειώνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει αμέσως μόλις δέχθηκε το σχετικό τηλεφώνημα – την Πέμπτη δηλαδή, με την κηδεία να γίνεται το Σάββατο – ότι θα είχε υποχρεώσεις στο εξωτερικό και θα έλειπε στη Φεράρα της Ιταλίας. Μάλιστα αμέσως η εθιμοτυπία και άρα όλοι οι αρμόδιοι για την οργάνωση της κηδείας ενημερώθηκαν ότι θα παραστούν επισήμως από το ΠΑΣΟΚ οι Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Τσουκαλάς.

Γι’ αυτό και έμειναν ενεοί μόλις είδαν ότι είχε τοποθετηθεί καρέκλα στην εκκλησία για τον «πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

Αλλά ακόμη πιο… ενεοί έμειναν από την κίνηση του Παύλου Γερουλάνου να ασκήσει κριτική στην ηγεσία.

Αν σας έλεγα ότι ο Ανδρουλάκης ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, θα ήταν μία περιττή επισήμανση – ας μην ασχολούμαστε με τα ευκόλως εννοούμενα.

Το θέμα είναι ότι οι σχέσεις Ανδρουλάκη – Γερουλάνου που ήταν αγαστές μέχρι πρόσφατα, έχουν ρηγματωθεί.

