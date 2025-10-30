search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:32
30.10.2025 09:37

Τα «γυρίζει» ο Γερουλάνος: Μισό… mea culpa για την κηδεία του Σαββόπουλου

30.10.2025 09:37
PAVLOS_GEROULANOS810_NEW

Με τη φράση «έμεινε άδεια η καρέκλα, τώρα αυτό ήταν ίσως ένα λάθος, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί» ο Παύλος Γερουλάνος φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να μην παραστεί στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε ο Π. Γερουλάνος παρέστη στην κηδεία, οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το mea culpa συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε ότι «λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας».

Για να δούμε…

