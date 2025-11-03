search
BUSINESS

03.11.2025 08:20

Διεθνής διάκριση για τον Ορφέα Βεϊνόγλου από τον οργανισμό IAM για τη συνεισφορά του στα logistics

Την ανώτατη διάκριση της International Association of Movers (IAM) απέσπασε ο Ορφέας Βεϊνόγλου, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη του κλάδου των logistics και των διεθνών μεταφορών. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 63ης ετήσιας έκθεσης του οργανισμού.

Η ένταξή του στο Hall of Honor της IAM αποτελεί επιβεβαίωση της σημαντικής συνεισφοράς του όχι μόνο στην ενίσχυση του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος logistics, αλλά και στη διεθνή προβολή του κλάδου.

Η OB Streem, αποτέλεσμα της συγχώνευσης κορυφαίων ελληνικών εταιρειών logistics, αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφορών και mobility services στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με μεταφορές οικοσκευών, εκθέσεων και έργων τέχνης υλοποιούνται μέσω της θυγατρικής Orphee Beinoglou Διεθνείς Μετακομίσεις Οικοσκευών, Εκθέσεων & Έργων Τέχνης.

Η φετινή διοργάνωση του IAM συγκέντρωσε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις από 170 χώρες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο των logistics και των υπηρεσιών μετακίνησης.



1 / 3