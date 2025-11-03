Η έκθεση “MANIFESTO” του Μιχάλη Τσακουντή στο Moxy Athens City

Το Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, καλωσορίζει την ατομική έκθεση του εικαστικού Μιχάλη Τσακουντή με τίτλο “MANIFESTO”, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 18:00, στη στοά του Moxy Athens City, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 14 Δεκεμβρίου.

Ο Μιχάλης Τσακουντής, απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας με σπουδές στο Λονδίνο, αποδεικνύει το ταλέντο του μέσα από μια πορεία που ξεκινά από το 2002, με εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Ηράκλειο, Μιλάνο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Η έκθεση “MANIFESTO” στη στοά του Moxy Athens City αποτελεί τον νέο σταθμό του καλλιτέχνη, όπου κάθε πορτρέτο λειτουργεί ως μια σύγχρονη καλλιτεχνική δήλωση — μια βαθιά εξερεύνηση του ανθρώπου, του πάθους και της ύπαρξης.

Ο ίδιος αναφέρει σχετικά: «Πάντα πίστευα ότι η Τέχνη οφείλει να είναι ανθρωποκεντρική, να απενοχοποιεί το ανθρώπινο πάθος, να υμνεί τον έρωτα και να αποθεώνει το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να βρω καλύτερο σύντροφο στο μακρύ ταξίδι της τέχνης από τον ίδιο τον άνθρωπο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ξεχωριστή προσωπικότητα του καθενός είναι και μια νέα πρόκληση. Η επιθυμία μου να επικοινωνήσω με τον άλλον, είναι ο λόγος που ασχολούμαι με το πορτρέτο».

Η έκθεση προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία όπου η τέχνη και η σύγχρονη φιλοξενία συναντώνται στο ζωντανό περιβάλλον του Moxy Athens City.

Σχετικά με το Moxy Athens City

Το Moxy Athens City, μέλος του ομίλου Marriott International, λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια ως ο ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν ζωντάνια και διασκέδαση, προσφέροντας μοναδική θέα στην πόλη και την Ακρόπολη. Σε κεντρική τοποθεσία, κοντά σε πολιτιστικά αξιοθέατα και τον σταθμό του μετρό, προσφέρει εύκολη πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο.

Τα σύγχρονα καταλύματα με γρήγορο Wi-Fi και ο πρωτοποριακός σχεδιασμός, με την καλλιτεχνική πινελιά του Έλληνα καλλιτέχνη Β., δημιουργούν μια αυθεντική εμπειρία. Το ξενοδοχείο εμπνέεται και θαυμάζει την τέχνη και τη μόδα, ενώ με σύνθημα το “Play On” αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για τους fun hunters.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.moxyathenscity.com

