Η Entersoftone φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Με επίκεντρο τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην ενδυνάμωση των ελληνικών επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας περισσότερους από 1.600 συμμετέχοντες.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τεχνολογίες AI που ενσωματώνονται ήδη σε σχεδόν όλες τις εφαρμογές του ομίλου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως παράγοντα ανάπτυξης, αποδοτικότητας και καινοτομίας.

Η Entersoftone ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει πάνω από 200.000 ανθρωποημέρες σε έργα καινοτομίας την επόμενη τριετία, με στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση της AI στο σύνολο του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση της Αθήνας παρευρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση έρευνας που υλοποιήθηκε από την Entersoftone σε συνεργασία με το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την ωριμότητα και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιοποίηση της AI.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Entersoftone, Αντώνης Κοτζαμανίδης, τόνισε ότι η «ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (Embedded AI) δεν αποτελεί το μέλλον, αλλά το παρόν», σημειώνοντας πως η ταχύτητα υιοθέτησής της θα καθορίσει τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων στην επόμενη μέρα της αγοράς.

Η Entersoftone, που προέκυψε από τη συνένωση της Entersoft και της SoftOne, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού στη χώρα. Διαθέτει πάνω από 1.500 εργαζόμενους, εξυπηρετεί περισσότερους από 90.000 πελάτες σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία) και υποστηρίζεται από δίκτυο άνω των 700 συνεργατών.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY – Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π.

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%

Καλύφθηκε το placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη HELLENiQ ENERGY, αξίας 90 εκατ. ευρώ