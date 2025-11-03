search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 02:20
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

03.11.2025 00:55

Η Ουάσινγκτον ανακοινώνει βοήθεια τριών εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσσα στην Κούβα

03.11.2025 00:55
lefkos oikos

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων προς τους Κουβανούς που επλήγησαν από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα, ο οποίος κατέστρεψε αρκετές ανατολικές επαρχίες της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζουν μαζί με την Καθολική Εκκλησία τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων απευθείας στους κατοίκους της ανατολικής Κούβας που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή του τυφώνα Μελίσα», ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ το Γραφείο Υποθέσεων Δυτικού Ημισφαιρίου.

Ο τυφώνας Μελίσσα, ο οποίος κατέστρεψε στις αρχές της εβδομάδας ολόκληρες περιοχές της Τζαμάικας, χτύπησε την ανατολική Κούβα και πλημμύρισε την Αϊτή, άφησε πίσω του σχεδόν 60 νεκρούς στην Καραϊβική.

Στην Κούβα, η κυβέρνηση, η οποία είχε προχωρήσει στην προληπτική εκκένωση περιοχών απομακρύνοντας περισσότερους από 700.000 ανθρώπους, δεν έχει επί του παρόντος αναφέρει κανένα θύμα. Ωστόσο, αρκετές ανατολικές επαρχίες της υπέστησαν σημαντικές ζημιές: σπίτια κατέρρευσαν όπως και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, και καλλιέργειες καταστράφηκαν.

