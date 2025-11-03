search
ΚΟΣΜΟΣ

03.11.2025 10:40

Τραμπ για Βενεζουέλα: «Δεν νομίζω ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο, αλλά μας φέρονται άσχημα»

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν οι ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα ωστόσο υποβάθμισε την πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ των δύο χωρών και άφησε να εννοηθεί ότι είναι μετρημένες οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα κηρύξουν πόλεμο εναντίον της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, όπου και παραχώρησε συνέντεεξη: «Το αμφιβάλλω. Δεν το νομίζω. Αλλά μας φέρονται πολύ άσχημα».

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό κατά σκαφών, που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 64 άνθρωποι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πραγματικός στόχος της δράσης του αμερικανικού στρατού στην Καραϊβική είναι η εκδίωξη του επικηρυγμένου από την κυβέρνησή του προέδρου της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι αφορά σε «πολλά πράγματα».

Ο Τραμπ δεν αποκλείει χερσαία πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο από την έπαυλή του, το Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα ναρκωτικά που φέρονται να μεταφέρουν τα σκάφη, τα οποία στοχοθετούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, «καταστρέφουν οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα μας».

Στην ερώτηση κατά πόσον η κυβέρνησή του σχεδιάζει χερσαία πλήγματα εντός της Βενεζουέλας ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο: «Δεν θα έκλινα προς το να πω ότι θα το έκανα. Δεν θα σας πω τι θα κάνω με τη Βενεζουέλα, αν θα το κάνω ή δεν θα το κάνω», σημείωσε.

Υπενθυμπίζεται ότι ο Μαδούρο έχει κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι «κατασκευάζει έναν νέο πόλεμο», ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις σε σκάφη χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για να «κυριαρχήσουν» στη Λατινική Αμερική.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «δεν πρόκειται να επιτρέψει» σε ανθρώπους «από όλο τον κόσμο» να μεταναστεύουν στις ΗΠΑ.

«Έρχονται από το Κονγκό, έρχονται από όλο τον κόσμο, έρχονται, όχι μόνο από τη Νότια Αμερική. Αλλά η Βενεζουέλα ειδικότερα – ήταν κακή.

Έχουν συμμορίες», είπε, ξεχωρίζοντας την Τρεν ντε Αραγκουά, την οποία αποκάλεσε «την πιο άγρια ​​συμμορία οπουδήποτε στον κόσμο».

