03.11.2025 10:27

Βορίζια: Αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε από τα πυρά των οικογενειών: «Καλούσαμε την ΕΛΑΣ να το προλάβουμε και δεν απαντούσαν»

03.11.2025 10:27
vorizia-sfaires-aytokinito

Οργισμένος είναι ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού Βορίζια στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα είχε πάει με τα αδέλφια της στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και βρέθηκε εν μέσω πυρών. Ο αδελφός της βρισκόταν σε σπίτι με την μητέρα τους 20 μέτρα μακριά από το σημείο που έπεσε νεκρή η γυναίκα, ενώ τραύματα έχει και η άλλη του αδελφή και ο ανιψιός τους.

«Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…» είπε αρχικά.

«Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου. Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό» πρόσθεσε και αποκάλυψε πως πριν αρχίσουν οι πυροβολισμοί έπαιρνε την αστυνομία, αλλά έβγαινε… ηχητικό.

«Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο. Προφανώς είχε κληθεί η αστυνομία, από το προηγούμενο το βράδυ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία. Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν» τόνισε, σημειώνοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Ακόμη, ο άνδρας που μίλησε στο Mega, εξήγησε πως η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ανιψιού του και τόνισε πως αν η αστυνομία ήθελε να κάνει τη δουλειά της «έπρεπε το χωριό να είναι ζωσμένο» από το πρωί του Σαββάτου, καθώς όπως είπε υπήρχε μια ένταση από το βράδυ της Παρασκευής από την έκρηξη.
«Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου. Αφού πουλιόταν για χρόνια τότε γιατί δεν το αγόρασαν πιο πριν; Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ» κατέληξε.

1 / 3