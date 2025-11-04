search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 13:00
04.11.2025 12:19

Μπασκετική πανδαισία με ελληνοσερβικές «μονομαχίες» και El Clasico στην EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

euroleague_9b

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 9η αγωνιστική με ελληνοσερβικές μονομαχίες και ElClasico στο παρκέ του Novasports!

O Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει για το Βελιγράδι εκεί όπου θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ την Παρτίζαν (7/11, 21:15). Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το El Clasico, Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (7/11, 21:30).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση και για την 6η αγωνιστική ο Πανιώνιος Cosmorama Travel θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Άνκαρα (4/11, 18:00) και ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί την Σλασκ Βρότσλαβ (5/11, 20:00).

Ταυτόχρονα, η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Αθηναϊκού Qualco υποδέχεται την Μπεσίκτας (5/11, 19:30) για την 5η αγωνιστική του 7ου ομίλου του EuroCup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

18:00 EuroCup – 6η αγωνιστική: Άνκαρα – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Μπεσίκτας Novasports4 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

20:30 EuroCup: Μπουργκ-Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroCup: Τρέντο-Λιετκαμπέλις Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup: Κλουζ-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 EuroCup: Μπαχτσεσεχίρ-Χάποελ Ιερουσαλήμ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

19:30 EuroCup γυναικών – 5η αγωνιστική: Αθηναϊκός Qualco-Μπεσίκτας Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

20:00 PlaymakersA’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:00 EuroCup: Άρης Betsson-Σλασκ Βρότσλαβ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:00 EuroCup: Ουλμ-Λόντον Λάιονς Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:00 Playmakers – Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 EuroLeague – 9η αγωνιστική: Ντουμπάι-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Βίρτους Μπολόνια Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Παρί-Μπάγερν Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 EuroLeague: Μακάμπι-Μονακό Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

24:00 PlaymakersNovasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Αρμάνι Μιλάνο Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Παρτίζαν Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

