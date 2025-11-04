Η CSG εξαγόρασε τη σερβική MUSTSolutions και ενισχύει τη θέση της στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ο τσεχικός βιομηχανικός και τεχνολογικός όμιλος Czechoslovak Group (CSG), συμφερόντων του επιχειρηματία Michal Strnad, ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 51% στη σερβική εταιρεία MUST Solutions, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων (UAVs).

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της AviaNera Technologies a.s., νέας θυγατρικής της CSG που έχει αναλάβει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στην αγορά drone propulsion. Το τίμημα δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions), με έδρα το Βελιγράδι, ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων προώθησης για προηγμένα UAVs. Το κύριο προϊόν της είναι ένας ανεμιστήρας τζετ ώσης 4.000 N, ο μοναδικός του είδους του που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και αυξημένη αυτονομία. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει και κινητήρα 300 N για ελαφρύτερες πλατφόρμες drone, καλύπτοντας ευρύ φάσμα αεροπορικών εφαρμογών.

Σύμφωνα με τον Michal Strnad, η εξαγορά αποτελεί «το πρώτο απτό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων».

«Η τεχνογνωσία της MUST Solutions μάς δίνει πρόσβαση σε έναν κρίσιμο τομέα — τα συστήματα προώθησης — που αποτελούν βασικό παράγοντα για την εξέλιξη των UAVs», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η CSG επιδιώκει κάθετη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της ώστε να αναπτύσσει ολοκληρωμένες πλατφόρμες.

Επένδυση σε παραγωγή και έρευνα

Η MUST Solutions, που ιδρύθηκε πριν από έξι χρόνια, απασχολεί ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών στους τομείς της μηχατρονικής και της αεροδιαστημικής. Διαθέτει εγκαταστάσεις ανάπτυξης και εργαστήριο πρωτοτύπων με δυνατότητα μικρής παραγωγής.

Η AviaNera σχεδιάζει να επενδύσει στην επέκταση των παραγωγικών υποδομών, προκειμένου να αναπτύξει σειριακή παραγωγή κινητήρων για χρήση σε εφαρμογές άμυνας και πολιτικής προστασίας.

«Η βιομηχανική υποστήριξη της CSG θα επιτρέψει στη MUST Solutions να αναπτυχθεί ταχύτατα», ανέφερε ο Pavel Čechal, Διευθύνων Σύμβουλος της AviaNera Technologies.

Όπως εξήγησε, από το 2026 προβλέπεται η παράδοση εκατοντάδων κινητήρων σε πελάτες, ενώ η παραγωγή θα επεκταθεί σταδιακά σε Τσεχία, Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ, με το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης να παραμένει στη Σερβία. «Στόχος μας είναι όχι μόνο η αύξηση της παραγωγής, αλλά και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, με νέα μοντέλα υψηλής απόδοσης που θα παρουσιαστούν το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Νέα δυναμική για την ευρωπαϊκή βιομηχανία drone

Από την πλευρά του, ο Vladimir Jazarević, ιδρυτής και πρώην κύριος μέτοχος της MUST Solutions, δήλωσε ότι η συνεργασία με την CSG και την AviaNera αποτελεί «φυσική εξέλιξη μιας κοινής αποστολής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας στην τεχνολογία προώθησης UAVs». «Η συνεργασία μας εξασφαλίζει τα μέσα και την τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε τις τεχνολογίες μας σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα», τόνισε.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της CSG να αναπτύξει τον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων ως βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων της. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περαιτέρω εξαγορές, συνεργασίες με κορυφαίους βιομηχανικούς παίκτες και συνέργειες με εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αεροδιαστημικής και της αμυντικής τεχνολογίας.

