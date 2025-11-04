search
Λιμενικός έσωσε 48χρονο που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

Σταδιακή άρση του απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής - Media

Καλά στην υγεία του είναι ένας 48χρονος άνδρας που έπεσε το μεσημέρι της Τρίτης, 4/11, στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά από την πύλη Ε7.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή το περιστατικό έγινε αντιληπτό από στέλεχος του Λιμενικού που εκτελούσε υπηρεσία τάξης στην περιοχή. 

Ο λιμενικός βούτηξε άμεσα στη θάλασσα και, με τη συνδρομή ενός ακόμη ατόμου, προσέφερε στον άνδρα σωσίβιο, βοηθώντας τον να εξέλθει με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ο 48χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι περπατούσε και αισθάνθηκε ξαφνική ζάλη, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη θάλασσα. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

