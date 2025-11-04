Βορίζια: Στον απόηχο της βεντέτας, φόβος, εκδίκηση, αστυνομικός αποκλεισμός – Σήμερα η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Μέσα σε ένα χωριό που θύμιζε φρούριο, με τα στενά δρομάκια να φυλάσσονται από πάνοπλους άνδρες της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκε χθες στην τελευταία του κατοικία ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης το ένα από τα δύο θύματα της αιματηρής βεντέτας που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Η σύζυγος, οι αδελφές και η μητέρα του, υποβασταζόμενες και βυθισμένες στη θλίψη, τον συνόδευσαν στο τελευταίο του ταξίδι. Πίσω τους, πλήθος μαυροντυμένων συγχωριανών και φίλων παρακολουθούσε σιωπηλά τη νεκρική πομπή, σε μια εικόνα που αποτύπωνε το βαθύ πένθος αλλά και την ένταση που πλανάται στην περιοχή.

Η πομπή πέρασε από το ίδιο στενό δρομάκι όπου το περασμένο Σάββατο αντήχησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν αναπόφευκτο να περάσει και μπροστά από τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας, τα οποία παραμένουν υπό συνεχή επιτήρηση από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο αυτό η σύζυγος του 39χρονου ξέσπασε με φωνές κατά της αντίπαλης οικογένειας.

Νωρίτερα το πρωί μέλη της οικογένειας της 57χρονης είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους υπό τον φόβο επεισοδίων με προορισμό τα Χανιά που σήμερα το μεσημέρι θα κηδέψουν την 57χρονη. Ωστόσο ο αδερφός της Ευαγγελίας, Κώστας Φραγκιαδάκης σε δηλώσεις του ανέφερε απειλές που δέχθηκε η οικογένειά του λέγοντας: «Πρέπει κάποια στιγμή να επικρατήσει η λογική, να υπάρξει σύνεση. Το θέμα είναι η τραγωδία να λήξει εδώ, να μη συνεχιστεί. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Χαθήκανε δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τρεις, κάποιοι θα μπουν φυλακή, κάποιοι θα διαλύσουν τα σπίτια τους. Και δεν φτάνει αυτό, έχουμε και απειλές από πάνω. Σήμερα δεχτήκαμε πάρα πολλές απειλές. Εμείς δεν απειλήσαμε κανέναν. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν, δεν ξέρω για τους ανθρώπους τους περισσότερους, μπορεί να είμαστε από το ίδιο μέρος αλλά δεν τους γνωρίζω, δεν κάνουμε παρέα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν και δεν θέλω. Αυτό θα το κάνει η ΕΛΑΣ. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια. Εμένα δεν μου το είπε κάποιος από την άλλη πλευρά, το έμαθα από ενδιάμεσους. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που μεταφέρουν πληροφορίες», είπε ο κ. Φραγκιαδάκης. Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει ηλεκτρισμένη. Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία, ελέγχοντας κάθε είσοδο και έξοδο του χωριού.

Οι τρεις άνδρες που φέρονται να έχουν εμπλακεί στη φονική συμπλοκή εξακολουθούν να διαφεύγουν, παρά τις εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις που διεξάγονται σε όλη την περιοχή. Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. «χτενίζουν» τον Ψηλορείτη, αξιοποιώντας ακόμη και drones για να ελέγξουν κάθε μιτάτο και κάθε δύσβατο πέρασμα. Τα τρία αδέλφια κατηγορούνται με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η Αστυνομία, μαζί με τους δύο συγγενείς τους οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στη συμπλοκή.

Σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου ανέφερε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα, που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους. «Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Ο φόβος νέου κύκλου αίματος παραμένει διάχυτος, με τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο χωριό μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση. Στην περιοχή έχουν μεταβεί ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταζητούμενοι φέρονται να έχουν επικοινωνήσει μέσω δικηγόρου και ενδέχεται να παρουσιαστούν στις Αρχές μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, ίσως και μετά την κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας. Στα Βορίζια, η ζωή έχει παγώσει. Οι κάτοικοι ψιθυρίζουν, οι δρόμοι μένουν άδειοι μετά το σούρουπο και οι οικογένειες μετρούν πληγές που δύσκολα θα κλείσουν. Ο πόνος, ο φόβος και η σιωπή είναι τώρα τα μόνα που γεμίζουν τον αέρα ενός τόπου που άλλοτε έσφυζε από ζωή.

