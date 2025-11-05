search
05.11.2025 16:45

Αλέξης Τσίπρας: «Τσουχτερή» η τιμή του βιβλίου του

Διαθέσιμο για προπαραγγελίες είναι πλέον το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» μέσα από τον εκδοτικό οίκο Γκούτενμπεργκ που το εκδίδει.

Το βιβλίο, θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου και όποιος επιθυμεί να το παραγγείλει θα πρέπει να καταβάλλει 28 ευρώ για να το αποκτήσει, μια μάλλον «αλμυρή» τιμή θα έλεγε κανείς.

Ήδη, ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε μια πρώτη προδημοσίευση του βιβλίου του εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στην συγγραφή της «Ιθάκης», και επιπλέον επισημαίνει πως ήρθε η «ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή».

Στις 24 Νοεμβρίου κυκλοφορεί η ΙΘΑΚΗ και μετά ξεκινούν οι παρουσιάσεις

1 / 3