Τα ΕΛΤΑ ως σημείο τριβής μεταξύ Χατζηδάκη – Σκέρτσου;

Θα ήταν ένα ακόμα επεισόδιο στο μακρύ έργο των ενδοκυβερνητικών τριβών, αν δεν επρόκειτο για δύο στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Ίσως από τις 3,4 πιο στενούς. Ο λόγος για τη φημολογία ότι προέκυψε όξυνση ανάμεσα στον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο, αυτή τη φορά λόγω των ΕΛΤΑ.

Ο αντιπρόεδρος φαίνεται – λένε οι φήμες – να ρίχνει ευθύνες και στον υπουργό Επικρατείας για το γεγονός ότι «στοχοποιείται» ως ο μοναδικός που ήξερε και δεν έκανε τίποτα για να μην ξεσπάσει η κρίση με το επιχειρούμενο κλείσιμο 2204 καταστημάτων της εταιρείας.

Ο Σκέρτσος, κάνει πως δεν τρέχει τίποτα και εμπλέκεται όσο το δυνατό λιγότερο στο ανοιχτό μέτωπο των ΕΛΤΑ. Αφήνοντας τον αντιπρόεδρο να… «τρώει ξύλο».

