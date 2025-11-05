Τα ΕΛΤΑ ως σημείο τριβής μεταξύ Χατζηδάκη – Σκέρτσου;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θα ήταν ένα ακόμα επεισόδιο στο μακρύ έργο των ενδοκυβερνητικών τριβών, αν δεν επρόκειτο για δύο στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού. Ίσως από τις 3,4 πιο στενούς. Ο λόγος για τη φημολογία ότι προέκυψε όξυνση ανάμεσα στον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο, αυτή τη φορά λόγω των ΕΛΤΑ.
Ο αντιπρόεδρος φαίνεται – λένε οι φήμες – να ρίχνει ευθύνες και στον υπουργό Επικρατείας για το γεγονός ότι «στοχοποιείται» ως ο μοναδικός που ήξερε και δεν έκανε τίποτα για να μην ξεσπάσει η κρίση με το επιχειρούμενο κλείσιμο 2204 καταστημάτων της εταιρείας.
Ο Σκέρτσος, κάνει πως δεν τρέχει τίποτα και εμπλέκεται όσο το δυνατό λιγότερο στο ανοιχτό μέτωπο των ΕΛΤΑ. Αφήνοντας τον αντιπρόεδρο να… «τρώει ξύλο».
