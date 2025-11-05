ΠΑΣΟΚ: Δύο μπλοκ για τις συνεργασίες – Ποιοι κοιτάνε (κεντρο)αριστερά και οι ποιοι… παντού

Η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να πέσουν οι τόνοι στο εσωτερικό και να επικεντρωθούν όλοι στους ρόλους τους.

Ενώ το κλίμα ήταν καλό και η συνεδρίαση είχε μεγάλη διάρκεια, κοντά στις 6 ώρες για να τοποθετηθούν όλοι υπήρξαν κάποια ερωτήματα. Στελέχη που μετείχαν στην σύσκεψη έβαλαν το θέμα του ορισμού της ημερομηνίας του συνεδρίου άμεσα, αλλά και το ζήτημα των αποφάσεων που θα λάβει.

Την επόμενη Τετάρτη η νέα συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Άμεσα απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς ότι θα ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία σύντομα, σε επόμενη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ και ότι στο συνέδριο θα ψηφιστούν όργανα και θέσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση ανακοινώθηκε μια μέρα μετά την παρθενική συνεδρίαση η επόμενη της ΚΟΕΣ. Θα γίνει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 17.00 υπό τον Γραμματέα του οργάνου Γιάννη Βαρδακαστάνη. Εφόσον κλείσουν διαδικαστικά ζητήματα, θα ανοίξει ο δρόμος για την ανακοίνωση του συνεδρίου.

Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και μπλοκ για τις συνεργασίες

Στο επίπεδο των θέσεων για την στρατηγική και τις συμμαχίες του ΠΑΣΟΚ στην ΚΟΕΣ διαφάνηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτή των Χάρη Δούκα και Μιχάλη Κατρίνη που μιλούν για ανοιχτούς διαύλους με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, με τον Δήμαρχο να βάζει στους πιθανούς συνομιλητές και τον Αλέξη Τσίπρα εφόσον κάνει κόμμα. Πιο κοντά σε αυτή την λογική κινείται ο Παύλος Γερουλάνος. Η άλλη προσέγγιση είναι αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία συμβαδίζει η Άννα Διαμαντοπούλου και θέλει τις συζητήσεις για συνεργασίες να γίνονται με όλους αλλά μετεκλογικά. Καθαρή στρατηγική αυτής της οπτικής είναι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα των συνεργασιών με δεδομένο ότι είναι πολύ πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας όταν θα γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, να έχει κάνει βήματα για τον φορέα του θα είναι κομβικό στο συνέδριο.

Ανοιχτά όλα τα μέτωπα με την κυβέρνηση – Αντιπαράθεση υψηλών τόνων

Την ίδια ώρα στην Χαριλάου Τρικούπη ανοίγουν όλα τα μέτωπα απέναντι στην κυβέρνηση μαζί, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν φιάσκο της ΝΔ που απαξίωσε τα ΕΛΤΑ την παραίτηση Σκλήκα και σημειώνουν ότι τα χρησιμοποίησε για σειρά απευθείας αναθέσεων σε πολιτικούς φίλους. Επιμένουν να γίνει η διαδικασία που ακυρώθηκε στις επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης σημειώνοντας ότι η παραίτηση Σκλήκα έγινε λίγα λεπτά πριν από την σύγκληση για να υπάρξει συσκότιση.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι μετά την κατάθεση Τσιάρα αποδεικνύεται η ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάσταση στον οργανισμό. «Αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ και ο αγροτικός κόσμος θα παρέμενε όμηρος της κυβέρνησης» τονίζεται σε ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ. Τρίτο μέτωπο που ανοίγει αυτή την βδομάδα με την κυβέρνηση είναι αυτό της Παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ ζητά και την σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

