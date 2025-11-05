ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Ελληνική εξωστρέφεια στη Γερμανία με επιτυχημένη δράση στα καταστήματα EDEKA

Ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της ελληνικής παραγωγής στη γερμανική αγορά ανοίγει η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία μια στρατηγικής σημασίας προωθητική ενέργεια σε δύο μεγάλα καταστήματα της αλυσίδας EDEKA στη Στουτγάρδη. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Agrofolio, έναν από τους σημαντικότερους διανομείς ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία, και είχε ως στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της εμπορικής παρουσίας των επώνυμων ελληνικών προϊόντων στο ευρύ κοινό.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Eurobank και της Enterprise Greece, στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης για την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στα καταστήματα EDEKA Center Feuerbach (18–27 Σεπτεμβρίου) και EDEKA Bauer Leinfelden (1–11 Οκτωβρίου), προσεγγίζοντας περισσότερους από 8.500 καταναλωτές κάθε εβδομάδα.

Με ειδικά διαμορφωμένα stands στα γερμανικά, γευστικές δοκιμές και καθημερινή παρουσία promoters, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 59 επώνυμα προϊόντα από 12 ελληνικές εταιρείες-μέλη: Agrino, Λουξ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Ποτοποιία Ι. Βαρβαγιάννης, Βιολάντα, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, ΧΙΩΝ, Θυμέλης, Μέλι Αττική, Αγγελάκης και Μενέλαος Fresh.

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγις Πιστιόλας, δήλωσε ότι η επιτυχημένη παρουσία στα καταστήματα EDEKA «αποδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας όταν λειτουργεί συλλογικά και με στρατηγική». Όπως σημείωσε, «η θερμή ανταπόκριση των Γερμανών καταναλωτών και η σταθερή υποστήριξη της Eurobank και της Enterprise Greece ενισχύουν το όραμά μας για μια εξωστρεφή και ανταγωνιστική Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ «αναδεικνύει τη δύναμη των συνέργειών και την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται με αξιώσεις σε απαιτητικά διεθνή περιβάλλοντα». Όπως πρόσθεσε, «τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη διεθνή εικόνα της χώρας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα».

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Eurobank, κ. Ελευθέριος Βλαχογιάννης, επισήμανε ότι η Τράπεζα, μέσω της πλατφόρμας Exportgate και της ομάδας Transaction Banking, στηρίζει διαχρονικά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. «Μετά την επιτυχημένη δράση στη Γαλλία, η παρουσία στη Γερμανία επιβεβαιώνει τη διεθνή απήχηση των ελληνικών προϊόντων και τη σταθερή μας προσήλωση στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής», ανέφερε.

Η πρωτοβουλία στη Στουτγάρδη θεωρείται πρόκριμα για νέες αντίστοιχες ενέργειες σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για τη συλλογική προώθηση επώνυμων ελληνικών προϊόντων και τη συστηματική ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στις διεθνείς αγορές.

