search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 19:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 18:22

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 40χρονος σε μηχανουργείο

05.11.2025 18:22
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new

Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 40χρονος στην Πτολεμαΐδα.

Ο άτυχος 40χρονος άνδρας έπαθε ηλεκτροπληξία σε μηχανουργείο της περιοχής. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Πυροβολούσε με καλάσνικοφ στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη που συνελήφθη – Πού βρήκε τα όπλα η αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και τραυμάτισε τον γιο της γιατί πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται σήμερα μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία υπό κατάρρευση: Σοβάδες από το ταβάνι τραυμάτισαν μαθητές στο Πόρτο Ράφτη

zelensky_eu
ΚΟΣΜΟΣ

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια η Κομισιόν εξετάζει ευρωομόλογα και διμερείς επιχορηγήσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

radio-arvyla
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Ράδιο αρβύλα» χθες (4/11)

papariga kke 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα γενέθλια της Αλέκας Παπαρήγα: Η γιορτή – έκπληξη στον Περισσό (Photo)

vorizia-sfaires-aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτές είναι οι βολίδες που προκάλεσαν θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη (Photo/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 19:36
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία υπό κατάρρευση: Σοβάδες από το ταβάνι τραυμάτισαν μαθητές στο Πόρτο Ράφτη

zelensky_eu
ΚΟΣΜΟΣ

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια η Κομισιόν εξετάζει ευρωομόλογα και διμερείς επιχορηγήσεις για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

radio-arvyla
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Ράδιο αρβύλα» χθες (4/11)

1 / 3