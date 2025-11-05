Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 40χρονος σε μηχανουργείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 40χρονος στην Πτολεμαΐδα.
Ο άτυχος 40χρονος άνδρας έπαθε ηλεκτροπληξία σε μηχανουργείο της περιοχής. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Η σορός του μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή.
