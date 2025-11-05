Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός 40χρονος σε μηχανουργείο

Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 40χρονος στην Πτολεμαΐδα.

Ο άτυχος 40χρονος άνδρας έπαθε ηλεκτροπληξία σε μηχανουργείο της περιοχής. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Πυροβολούσε με καλάσνικοφ στη φονική συμπλοκή ο γαμπρός του Καργάκη που συνελήφθη – Πού βρήκε τα όπλα η αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και τραυμάτισε τον γιο της γιατί πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται σήμερα μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά