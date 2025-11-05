Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ, Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τη φετινή σεζόν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport , όλα στην πλατφόρμα EON

Η 10 η αγωνιστική Stoiximan Super League περιλαμβάνει τους αγώνες Άρης – Asteras Aktor , Λεβδειακός – Πανσερραϊκός, Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ (διαθέσιμοι από τα κανάλια Novasports ) και Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet , Κηφισιά – Ολυμπιακός, ΟΦΗ – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (διαθέσιμοι από τα κανάλια Cosmote Sport )

Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα μέσα από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων στο Novasports , «Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, « Monday Football Club » με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη, « Matchday Live » με τον Ηλία Βλάχο, « Premier League Kick Off » και « Premier League The Show » με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Όλοι οι αγώνες σε Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, παίζουν μπάλα στα κανάλια Novasports & Cosmote Sport

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 10η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Άρης – Asteras Aktor (9/11, 15:00), Λεβδειακός – Πανσερραϊκός (9/11, 17:00), Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ (9/11, 19:00) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Novasports. Στα κανάλια CosmoteSportθα μεταδοθεί το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9/11, 21:00) καθώς και τα παιχνίδια Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet (8/11, 17:00), Κηφισιά – Ολυμπιακός (9/11, 15:00), ΟΦΗ – ΑΕΚ (9/11, 17:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «MondayFootballClub» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.

HPremierLeague, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 11η αγωνιστικήόπου τα βλέμματα στρέφονται στα ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ (9/11, 18:30) και Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (8/11, 14:30). Από τις υπόλοιπες αναμετρήσει ξεχωρίζουν Σάντερλαντ – Άρσεναλ (8/11, 19:30), Τσέλσι – Γουλβς (8/11, 22:00), Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς (9/11, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με την 12η αγωνιστική και τους αγώνες Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε (8/11, 19:30), Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης (9/11, 17:15), Θέλτα – Μπαρτσελόνα (9/11, 22:00) να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η θεαματική γερμανική Bundesliga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports με την 10η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στους αγώνες Αμβούργο-Ντόρτμουντ, Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν και Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ που θα διεξαχθούν το Σάββατο 8/11 στις 16:30. Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Ουτρέχτη – Άγιαξ (9/11, 13:15), Άλκμααρ-Άιντχοφεν (9/11, 17:45) και Γκο Αχέντ Ιγκλς-Φέγενορντ (9/11, 21:00) για την 12η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια CosmoteSport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην League Phase του UEFA Europa League & UEFA Conference League. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 6/11 θα μεταδοθούν οι αγώνες Μάλμε – Παναθηναϊκός (19:45) και ΠΑΟΚ – Γιανγκ Μπόις (22:00) για την 4η αγωνιστική του UEFA Europa League Phase και ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς (19:45) για την 3η αγωνιστική του UEFA Conference League. Την ίδια στιγμή η League Phase του UEFA Champions League συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική και σπουδαίες αναμετρήσεις όπως Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ (5/11, 22:00), Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα (5/11, 22:00), Μπενφίκα – Λεβερκούζεν (5/11, 22:00). Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν για την 11η αγωνιστική της Serie A το ντέρμπι του Πιεμόντε, Γιουβέντους – Τορίνο (8/11, 19:00) και τους αγώνες Πάρμα – Μίλαν (8/11, 21:45), Μπολόνια – Νάπολι (9/11, 16:00), Ρόμα – Ουντινέζε (9/11, 19:00), Ίντερ – Λάτσιο (9/11, 21:45). Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν αμφίρροπες αναμετρήσεις στην πορτογαλική Λίγκα, όπως Σάντα Κλάρα – Σπόρτιγκ Λισαβόνας (8/11, 22:30), Φαμαλικάο – Πόρτο (9/11, 20:00), Μπενφίκα – Κάζα Πία (9/11, 22:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

10:00 Τουρνουά Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships – 1η μέρα Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

14:00 WTA Finals: 6η μέρα Novasports5 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

10:00 Τουρνουά Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships – 2η μέρα Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #132 Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

14:30 WTA Finals: Ημιτελικά διπλού & μονού Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη και του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:30 2.Bundesliga – 12η αγωνιστική: Γκρόιτερ Φιρτ-Πρόισεν Μίνστερ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 Bundesliga – 10η αγωνιστική: Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 La Liga 2 – 13η αγωνιστική: Μιραντές-Σπόρτινγκ Χιχόν Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 La Liga – 12η αγωνιστική: Έλτσε-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

03:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #37 Novasports5

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League – 11η αγωνιστική: Τότεναμ–Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Χιρόνα–Αλαβές Novasports1 Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:00 WTA Finals: Τελικός διπλού Novasports5 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Αμβούργο-Ντόρτμουντ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Λειψία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:00 Premier League: Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Premier League: Έβερτον-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:15 La Liga: Σεβίλλη-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

18:00 WTA Finals: Τελικός μονού Novasports5 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Bundesliga: Γκλάντμπαχ-Κολωνία Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 Premier League: Σάντερλαντ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

21:30 2.Bundesliga: Καϊζερσλάουτερν-Χέρτα Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 La Liga: Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Premier League: Τσέλσι-Γουλβς Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

09:30 Τουρνουά Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships – 4η μέρα Novasports4 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

13:15 Eredivisie – 12η αγωνιστική: Ουτρέχτη-Άγιαξ Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

14:30 Λίγο πριν τη σέντρα Άρης-Asteras AKTOR Novasports2 με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

15:00 Stoiximan Super League – 10η αγωνιστική: Άρης-Asteras AKTOR Novasports2 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

15:00 La Liga: Μπιλμπάο-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ Novasports4 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

16:00 Premier League: Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον Novasports News σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι Novasports Start σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

17:15 La Liga: Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:45 Eredivisie: Άλκμααρ-Άιντχοφεν Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

18:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Stoiximan Super League: Ατρόμητος-Βόλος ΝΠΣ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

19:30 La Liga: Βαλένθια-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 La Liga: Μαγιόρκα-Χετάφε Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:00 Eredivisie: Γκο Αχέντ Ιγκλς-Φέγενορντ Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

22:00 La Liga: Θέλτα-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2: Μπούργος-Κατσεγιόν Novasports Start

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.