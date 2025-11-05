Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν σοβάδες αποκολλήθηκαν από το ταβάνι της αίθουσας μουσικής. Το περιστατικό συνέβη στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου και προκάλεσε ανησυχία στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Κώστας Σωτηρίου», δύο μαθητές υπέστησαν εκδορές στα πρόσωπα και στις πλάτες τους, όταν αποκολλήθηκε μέρος σοβά από την οροφή. Ο Σύλλογος τονίζει ότι σε πολλούς χώρους του σχολείου έχουν εντοπιστεί εκτεταμένες υγρασίες και ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσος τεχνικός έλεγχος για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Απαιτούμε την άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που παρουσιάζουν υγρασίες ή άλλες φθορές, με πιστοποίηση για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με δική του ανακοίνωση, χαρακτήρισε το περιστατικό «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» και ενημέρωσε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό αύριο, Πέμπτη, για λόγους προληπτικού ελέγχου.

«Σε ό,τι αφορά στο περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00 περίπου το μεσημέρι, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την αίθουσα μουσικής του σχολείου, ενημερώνουμε για τα κάτωθι: η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας, Μένη Βαμποράκη, ενημερώθηκε άμεσα και τα παιδιά απομακρύνθηκαν από την αίθουσα, ενώ οι εκπαιδευτικοί ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες», αναφέρει ο δήμος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, χωρίς να εντοπιστούν εμφανείς φθορές στο σημείο ή στην υπόλοιπη αίθουσα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι μόλις στις 27 Οκτωβρίου είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), το πόρισμα του οποίου «δεν περιείχε κάποια ιδιαίτερης σημασίας παρατήρηση».

