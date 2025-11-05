ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: «Τον γνωρίζω τον “Φραπέ”» παραδέχθηκε ο Αυγενάκης – Δήλωσε αθώος για όλα

Καμία εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες δεν προκύπτει από το υλικό που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, υποστήριξε ο Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδίδοντας τα όσα έχουν ειπωθεί εις βάρος του στη σφαίρα των εικασιών και των πολιτικών εντυπώσεων.

«Το υλικό που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν αποδίδει κανένα κατηγορητήριο σε βάρος μου, δεν υπάρχει έγγραφο, απόφαση, ή υπογραφή μου ή προϊόν επισύνδεσης,το οποίο να με συνδέει με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια», ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (Ιούνιος 2023-Ιούνιος 2024) και σημείωσε αρκετές φορές πως έχει κληθεί ως «μάρτυρας» για να συνδράμει στο έργο της εξεταστικής επιτροπής.

«Δεν υπάρχουν σκάνδαλα όταν υπάρχουν έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία. Όλα στο φως», είπε και ανέφερε σε άλλο σημείο:

«Δεν υπήρξα υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλης της Ελλάδας» και σημείωσε ότι «δεν ήρθα να κρύψω τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία άγγιξα όλα».

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ισχυρίστηκε πολλάκις ότι κινήθηκε θεσμικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περίπου 12μηνης θητείας του, δεχόμενος το τζαρτζάρισμα της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας θεσμικές απαντήσεις στις ερωτήσεις της.

Παραδέχθηκε ότι γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο «φραπέ» , απέρριψε ωστόσο, ότι είχε ανάμειξη σε όσα εκείνος περιγράφει και υποστήριξε πως του είχε διαμήνυσε ότι όλα θα γίνουν νόμιμα.

Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη είπε ότι δεν συναίνεσε στην καταβολή 52 εκατ. σε έχοντες βοσκοτόπια χωρίς ζωϊκό κεφάλαιο. «Δεν υπήρξε καμία πίεση από μέρους μου για κάποια παρανομία ή αποδέσμευση ΑΦΜ», είπε.

Στην αναφορά του να μην στοχοποιείται η Κρήτη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως ο κ. Αυγενάκης έχει συμβάλλει στην στοχοποίηση της Κρήτης. Σε ερώτηση για τον κ. Κουτεντάκη είπε ότι τον γνωρίζει κι ότι δεν κρεμάει φίλους του, αλλά κι ότι ουδέποτε έλαβε έγκριση ΟΣΔΕ.

Επέμεινε στις καταγγελίες του για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο του οποίου ζήτησε την παραίτηση, λέγοντας ότι δεν παρείχε τα απαραίτητα στοιχεία στον φορέα πιστοποίησης και ότι επί της θητείας του υπήρξαν προβληματικές πληρωμές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2023.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δεν προχώρησε στον έλεγχο των δεσμευμένων ΑΦΜ, με αποτέλεσμα – όπως είπε – να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες παραγωγοί και οι οικογένειές τους.

