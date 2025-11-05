Σοβαρό περιστατικό στην Κρήτη: Μαθητής παρενόχλησε συμμαθήτρια του και απείλησε πως θα τη βιάσει

Ένα ανησυχητικό περιστατικό συνέβη σε Γυμνάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης με πρωταγωνιστή μαθητή που παρενόχλησε συμμαθήτρια του και την απείλησε πως θα τη βιάσει.

Συγγενικό πρόσωπο της μαθήτριας πήγε στο σχολείο και προσπάθησε να επιτεθεί στον ανήλικο, αλλά τελικά επικράτησε ψυχραιμία.

Ο μαθητής, σύμφωνα με το creta24.gr, φέρεται να έχει επιτεθεί και άλλες φορές λεκτικά και σωματικά σε συμμαθητές του.

