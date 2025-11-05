Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη, να υπάρξει έλεγχος στα ΕΛΤΑ

«Η κυβέρνηση έχασε πολύτιμο χρόνο. Δεν έκανε καμία προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στο γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του γραμματέα Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ, Εύρη Ελευθεριάδη, της βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του κόμματος, Ράνιας Θρασκιά, του βουλευτή Επικρατείας, Παναγιώτη Δουδωνή, του μέλους του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Γλαβίνα και του διευθυντή του γραφείου, Δημήτρη Σαρηγιάννη.

«Μετά τις αποκαλύψεις, είναι πλέον καθαρό ότι η κυβέρνηση γνώριζε και δεν μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από την παραίτηση του κυρίου Σκλήκα. Έχει την πολιτική και οικονομική ευθύνη για την προσπάθεια αιφνίδιου «θανάτου» πολλών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ» είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Η κυβέρνηση έχασε πολύτιμο χρόνο. Δεν έκανε καμία προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ. Γνώριζε και ο υπουργός, αλλά και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Σήμερα βλέπουμε μάλιστα ένα «γαϊτανάκι» δηλώσεων, όπου ο καθένας θέλει να ρίξει αλλού την ευθύνη, και αυτό είναι ενδεικτικό μίας κυβέρνησης η οποία, σε όλους τους οργανισμούς, έχει να δείξει μόνο την παταγώδη αποτυχία. Είναι η ώρα να υπάρξει έλεγχος αυτή τη στιγμή στα πεπραγμένα των ΕΛΤΑ. Να έρθουμε και να δούμε αν υπάρχουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων προμηθειών. Να ελεγχθεί αν υπήρχαν εισηγήσεις πραγματοποίησης προμηθειών, ώστε να δικαιολογούν τα έργα τα οποία δόθηκαν με αναθέσεις. Και, βέβαια, παράλληλα, αν υπάρχουν τα παραδοτέα κάθε προμήθειας. Διότι γίνονται πάρα πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πού πήγαν τα χρήματα των φορολογουμένων, τα χρήματα της εταιρείας, κατά το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση δεν θα γλιτώσει από την υποχρέωση που έχει να απολογηθεί για τα πεπραγμένα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό και θα πάρουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειάζεται. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε την ερήμωση της περιφέρειας, αλλά ούτε να χάσουμε άλλη ευκαιρία για πραγματικό εκσυγχρονισμό των δικτύων των ΕΛΤΑ».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε και την παρουσία του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη σημερινή παρουσία του πρώην υπουργού, του κυρίου Αυγενάκη, στην εξεταστική επιτροπή. Ο οποίος είπε πάρα πολλές φορές ότι έρχεται μόνο ως μάρτυρας, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει καμία πραγματική απάντηση. Μόνο παραδέχτηκε ότι τα κριτήρια επιλογής προέδρων και αντιπροέδρων ήταν κομματικά κριτήρια και τίποτε άλλο. Και στην ερώτηση να εξηγήσει για ποιο λόγο σε διαλόγους που υπάρχουν του κυρίου Ξυλούρη φαίνεται το όνομά του, ή παρουσιάζεται το όνομά του, απάντησε: «Αυτά ας τα πει ο Ξυλούρης». Δεν γνωρίζει ο υπουργός ότι, ενώ ζητάμε να έρθει ο κύριος Ξυλούρης, με επιμονή, η κυβέρνηση συνεχώς το αρνείται και παίζει καθυστερήσεις; Αν λοιπόν η κυβέρνηση καλύπτει τον Αυγενάκη για τα σημερινά του λεγόμενα, οφείλει αύριο το πρωί να καλέσει τον κύριο Ξυλούρη».

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε και ένα σχόλιο για τις εκλογές στο δήμο της Νέας Υόρκης.

«Νομίζουμε ότι η εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι, δείχνει ότι, όταν ασχολείσαι — όπως κάνει και το ΠΑΣΟΚ — με τα πραγματικά προβλήματα, ο κόσμος στην κρίσιμη στιγμή θα σε ακούσει. Όλα είναι πιθανά. Η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών και μία τέτοια ανατροπή θα έχουμε και στη χώρα μας απέναντι σε κατεστημένα συμφέροντα και σε μία κυβέρνηση η οποία αποτυγχάνει συνεχώς».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ, μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής ρευστότητας, με συχνές δημοσκοπικές αυξομειώσεις των ποσοστών των κομμάτων και με την κυβέρνηση “σε αποδρομή”, είναι σε εκλογική ετοιμότητα, ακολουθεί «αυτόνομη εκλογική πορεία», με δικές του προγραμματικές θέσεις, με το δικό του «πολιτικό σχέδιο», το οποίο αναμένεται να επιβεβαιωθεί και στο προσεχές συνέδριο του και το καταθέτει ως μία πρόταση αλλαγής, ως μία άλλη πρόταση διακυβέρνησης, με «αντίπαλο τη ΝΔ» και με στόχο «τη νίκη, έστω και με μία ψήφο». Σημείωσε, ωστόσο, ότι ανεξαρτήτως αυτού το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα υπέρ του διαλόγου “που όμως δε σημαίνει και συμπόρευση” για όλα τα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπου μπορούν να επιτευχθούν συναινέσεις, π.χ. σε θέματα εθνικά, κοινωνικά, με άλλα κόμματα και στο επίπεδο της αντιπολίτευσης, όπως έγινε και κατά το παρελθόν, σε μια σειρά υποθέσεων. Ερωτώμενος, για το βιβλίο του Α. Τσίπρα είπε : “Θα το διαβάσω, εάν βρω χρόνο…”.

Κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη:

«Η κυβέρνηση, με τις επιλογές της, δείχνει ακόμη μία φορά ότι το σχέδιο της είναι η ερήμωση και η εγκατάλειψη της περιφέρειας. Κλείνουν δομές, κλείνουν υπηρεσίες, αποδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή, την ώρα που οι πολίτες στην περιφέρεια βιώνουν μία άγρια καθημερινότητα» είπε η κ. Μαρκογιαννάκη και συνέχισε: «Το είδαμε ξεκάθαρα με τα ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση, με απόλυτη προχειρότητα και χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, δείχνει ότι δεν έχει την ελάχιστη ενσυναίσθηση για το αν ένας ηλικιωμένος, ή ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να εξυπηρετηθεί. Έχουμε μία κυβέρνηση που στέκεται απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί η βαριά καθημερινότητα με την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά. Βλέπουμε ότι, δυστυχώς, οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας είναι μακριά από τους πολίτες και από την ικανοποίηση των βασικών αναγκών. Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι η χώρα πρέπει να πάρει άλλο δρόμο. Χρειάζεται μία κατεύθυνση, όπου το κράτος θα είναι δίπλα στον πολίτη και όχι ένα κράτος άπραγο, στα χέρια λίγων, όπως είδαμε στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος».

Κριτική για τοπικά προβλήματα από τους εκπροσώπους Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά αναφέρθηκαν και σε ζητήματα της Θεσσαλονίκης, όπως η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, ο σχεδιασμός για τη μαρίνα της Αρετσούς, οι συγκοινωνίες, κ.α.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο καθοριστικής σημασίας για την πόλη, όμως «η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει μια εικόνα ετοιμότητας, που δεν ανταποκρίνεται πάντα στα πραγματικά δεδομένα». Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη σημαντικά τεχνικά και διοικητικά προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να επισκιάζονται από επικοινωνιακές κινήσεις. Τόνισε, ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται σύγχρονα μέσα μετακίνησης και ότι η πολιτεία οφείλει να εργαστεί μεθοδικά και με σοβαρότητα. Σε ό,τι αφορά τη μαρίνα της Αρετσούς, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η θέση τόσο της δημοτικής αρχής, του δημοτικού συμβουλίου, όσο και των πολιτών είναι ξεκάθαρη, ότι απαιτείται διαφάνεια, σωστός σχεδιασμός και σεβασμός στη δημόσια πρόσβαση.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη υπογράμμισε ότι στο Μετρό της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια ειδική συνθήκη, καθώς τη διαχείριση έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρία και διερωτήθηκε εάν αυτή ελέγχεται από το κράτος για την τήρηση της σύμβασης της με το δημόσιο. Τόνισε, ακόμη, ότι το ΠΑΣΟΚ και στηρίζει και ήταν εκείνο που ανέδειξε και το θέμα του Προαστιακού στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά ανέφερε ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το θέμα της μαρίνας της Αρετσούς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «αγνοεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και προωθεί ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο». Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων της Καλαμαριάς για τη μαρίνα της Αρετσούς, όπως έκανε και στην περίπτωση του Μητροπολιτικού Πάρκου στη ΔΕΘ. Πρόσθεσε, ότι η αξιοποίηση του παραλιακού χώρου πρέπει να γίνει με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος και με «τη διασφάλιση ότι η πόλη δεν θα υποβαθμιστεί περαιτέρω». Παράλληλα, επεσήμανε πως η Θεσσαλονίκη έχει αδικηθεί σε επίπεδο πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην υποβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. «Η Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά απαξιωμένη από αυτή την κυβέρνηση. Όσα λόγια κι αν ειπωθούν, όσες κορδέλες κι αν κοπούν, η καθημερινότητα των πολιτών είναι αυτή που καταδεικνύει τα προβλήματα … δεν θα πειστεί κανένας πολίτης, όποια κορδέλα κι αν κοπεί, εάν δεν αλλάξει η καθημερινότητα».

