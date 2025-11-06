Εθνική Τράπεζα: Ο ισχυρός ισολογισμός και η ανθεκτική κερδοφορία «απορροφούν» την πτώση επιτοκίων στο 9μηνο

Ισχυρή και ανθεκτική κερδοφορία που απορροφά την πτώση των επιτοκίων, με την απόδοση η ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) στο 15,6% στο Εννεάμηνο 2025 (16,1% σε δημοσιευμένη βάση), παρά τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ύψους ~€1,0 δισ. το Εννεάμηνο 2025 απορροφούν την επίδραση της ομαλοποίησης των επιτοκίων .

Παράλληλα τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -9,8% σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το 2025, αποτυπώνοντας τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων της αγοράς κατά περίπου -150 μ.β. ετησίως το Εννεάμηνο 2025. Το Γ’ τρίμηνο 2025, η υποχώρηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων κατά μόλις -0,9% σε τριμηνιαία βάση σηματοδοτεί ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους πλησιάζουν σε σημείο καμπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €1,8 δισ.2 το Εννεάμηνο 2025 αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά το Δ’ τρίμηνο 2025, συντελώντας στην επίτευξη του στόχου πιστωτικής επέκτασης ύψους >€2,5 δισ. για το 2025. Η ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίστηκε το Γ’ τρίμηνο 2025, καθώς τα επιτόκια αναφοράς σταθεροποιούνται .

Επίσης συνοπτικά:

Τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ανοδική πορεία το Εννεάμηνο 2025 κατά +14% σε ετήσια βάση (+8% σε δημοσιευμένη βάση), εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση των κρατικών μέτρων στις προμήθειες από πληρωμές (-€18 εκατ. το Εννεάμηνο 2025). Αιχμή του δόρατος αποτελούν οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα, καταγράφοντας αύξηση κατά +74% σε ετήσια βάση, με τις επιτυχημένες σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια

Οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +6.5%³ ετησίως (+7.3% σε δημοσιευμένη βάση), αντανακλώντας τις συνεχείς επενδύσεις μας σε ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και τις πρωτοπόρες επενδύσεις μας σε υποδομές πληροφορικής και ψηφιακής τεχνολογίας, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά μας, την εμπορική μας αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές μας δυνατότητες, καθώς και την ανθεκτικότητα της Τράπεζας έναντι των κινδύνων και των προκλήσεων του κυβερνοχώρου

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 32,8% το Εννεάμηνο 2025, ή σε 33,3%, ομαλοποιώντας για τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις στο Εξάμηνο 2025, εντός του στόχου μας για το 2025

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 41 μ.β. το Εννεάμηνο 2025 (37 μ.β. το Γ’ τρίμηνο 2025), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας για σταδιακή ομαλοποίηση χωρίς διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και των ποσοστών κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς σε όλα τα Στάδια δανείων

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 16,1% σε δημοσιευμένη βάση, ή 15,6% ομαλοποιώντας για τα υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις στο Εξάμηνο 2025 (χωρίς αναπροσαρμογή επί του υπερβάλλοντος κεφαλαίου CET1), συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% που έχουμε θέσει για το 2025

Ο ισχυρός Ισολογισμός μας παρέχει στρατηγική ευελιξία

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια ενισχύθηκαν κατά +12%2 ετησίως το Εννεάμηνο 2025, ή €1,8 δισ.2 από την αρχή του έτους, παρά την εποχικότητα του Γ’ τριμήνου 2025. Το τρέχον υψηλό χαρτοφυλάκιο εγκεκριμένων αλλά μη εκταμιευμένων δανείων αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρή αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων το Δ’ τρίμηνο 2025

Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά +€1,4 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εισροών όψεως και ταμιευτηρίου (+1,8 δισ. ετησίως), βελτιώνοντας περαιτέρω το μείγμα καταθέσεων της Τράπεζας υπερ των λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου (81% του συνόλου). Παράλληλα συνεχίζεται η μετακίνηση των προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας

Τα κεφάλαια υπό διαχείριση (FuM) πελατών Λιανικής αυξήθηκαν κατά +€2,2 δισ. σε ετήσια βάση, οδηγώντας σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας

To επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε στις 154 μ.β. το Γ’ τρίμηνο 2025 (-11 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας σε περεταίρω αποκλιμάκωση του συνολικού κόστους καταθέσεων και χρηματοδότησης της Τράπεζας κάτω των 30 μ.β. και 60 μ.β. αντίστοιχα, στα χαμηλότερα επίπεδα της ελληνικής αγοράς

Η έκθεση σε χρεόγραφα σταθερής απόδοσης, αξιοποιώντας τα ισχυρά ταμειακά μας διαθέσιμα, θα παρέχει πρόσθετη στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους στο μέλλον, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων

Ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 2,5%, αποτυπώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Οι δείκτες κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη σε όλα τα Στάδια δανείων, παρέχοντας ανθεκτικότητα σε περιόδους αβεβαιότητας και αναδεικνύοντας τον ισχυρό μας Ισολογισμό

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 19,0%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 21,8%

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 19,0%, ενισχυμένος κατά +10 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά την πρόβλεψη για διανομή από τα κέρδη του 2025 ύψους 60%4 στο Εννεάμηνο 2025. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 21,8%

O δείκτης MREL του Ομίλου ανήλθε σε 28,5%, υπερβαίνοντας τον στόχο MREL του Γ’ τριμήνου 2025 ύψους 26,8% κατά +170 μ.β.

Δήλωση Παύλου Μυλωνά (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ)

«Τα αποτελέσματά μας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και της Τράπεζάς μας, θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των πρόσφατα αναβαθμισμένων στόχων μας για το έτος.

Η κερδοφορία διατήρησε τη δυναμική της, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα έναντι της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, αξιοποιώντας την ισχυρή επέκταση των δανείων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες. Τα κέρδη μετά φόρων 1 του Ομίλου ανήλθαν σε ~€1,0 δισ. το Εννεάμηνο 2025, με το δείκτη απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 15,6% , συγκρινόμενος ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο στόχο >15% για το 2025.

Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας, με τον δείκτη CET1 να αυξάνεται κατά +70 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους σε 19,0%, παρέχοντας στρατηγική ευελιξία όσον αφορά στην οργανική ανάπτυξη, τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που προσδίδουν αξία, καθώς και την ενίσχυση της διανομής κεφαλαίου στους μετόχους μας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα 1 ύψους €200 εκατ. 3 στις 14 Νοεμβρίου, ενώ σχηματίζουμε πρόβλεψη για διανομή 60% 4 επί των κερδών του 2025».

