Η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι» αλλάζει εποχή και όνομα – γίνεται «Y/KNOTInvest Α.Ε.»

Την αλλαγή της επωνυμίας της από «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» σε «Y/KNOT Invest Α.Ε.» ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα φάση ανάπτυξης, διαφοροποίησης και εξωστρέφειας.

Η νέα εταιρική ταυτότητα αντικατοπτρίζει τη μετεξέλιξη του Ομίλου σε πολυδιάστατη επενδυτική εταιρεία με δραστηριότητες που εκτείνονται στους τομείς του yachting, της διαχείρισης μαρινών, της ναυτιλίας, του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική αλλαγή, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ρήγας Τζώρτζης, υπογράμμισε ότι η μετονομασία αποτελεί ένα συνειδητό βήμα προς ένα ευρύτερο επενδυτικό μοντέλο ανάπτυξης, προσθέτοντας: «Δημιουργούμε έναν ευέλικτο και ανθεκτικό οργανισμό, που αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία του για τη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας. Η στρατηγική μας παραμένει σταθερή: ανάπτυξη με συνέπεια, καινοτομία με ουσία και διαχρονικές αποδόσεις για τους μετόχους μας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Κουτσός, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από το νέο brand: «Το όνομα Y/KNOT εκφράζει τη νοοτροπία του Ομίλου για σύνδεση, καινοτομία και τόλμη. Το “Y”, εμπνευσμένο από το WhyNot?, αποτυπώνει το πνεύμα προόδου και πρωτοβουλίας, ενώ το “KNOT” παραπέμπει στη σύνδεση με τη θάλασσα, τη συνέχεια της ναυτικής μας παράδοσης, αλλά και τη σύνδεση ανθρώπων, αξιών και δραστηριοτήτων μεταξύ παρόντος και μέλλοντος».

Σημαντικό στοιχείο της νέας δομής είναι ότι το ιστορικό brand KIRIACOULIS παραμένει ενεργό στο πλαίσιο της Y/KNOT Invest, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο του τομέα Yachting και φέροντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου.

Πέντε στρατηγικοί πυλώνες της νέας εποχής

Η Y/KNOT Invest Α.Ε. διαμορφώνει το αναπτυξιακό της πλαίσιο μέσα από πέντε στρατηγικές κατευθύνσεις, που ενισχύουν τη θέση της ως σύγχρονου, πολυσχιδούς επενδυτικού οργανισμού:

Ενοποίηση και Εξέλιξη Δραστηριοτήτων

Δημιουργία ολοκληρωμένης επιχειρησιακής δομής που ενοποιεί το yachting, τη ναυτιλία, τις μαρίνες, τον τουρισμό και τη φιλοξενία, διασφαλίζοντας συνέργειες και ανθεκτικότητα. Καινοτομία και Ανάπτυξη Προϊόντων

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και εμπειριών που συνδυάζουν τεχνολογία, βιωσιμότητα και αποδοτικότητα, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Πελατοκεντρικός και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Εφαρμογή της αρχής «CustomerFirst – DigitalFirst», με έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών μέσω ψηφιακών εργαλείων. Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Εταιρική Κουλτούρα

Προώθηση της συνεργασίας, της διαφάνειας και της επιβράβευσης, με επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δημιουργία Αξίας

Ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για μετόχους και κοινωνία.

