Μαθητές συνελήφθησαν για διακίνηση κοκαΐνης στη Ναύπακτο

Δύο μαθητές σχολείου της πόλης της Ναυπάκτου συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, πρόκειται για έναν 17χρονο και έναν 18χρονο, στους οποίους, μετά από αστυνομική έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φιξάκια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Το αστυνομικό τμήμα Ναυπάκτου έφτασε στα ίχνη τους αξιοποιώντας πληροφορίες και τους συνέλαβε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

