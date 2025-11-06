search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 22:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 21:40

Το Καζακστάν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

06.11.2025 21:40
Trump

Άλλη μία χώρα θα ενταχθεί σήμερα στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τη διαδικασία που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του για την εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών χωρών με το Ισραήλ.

Με τη διαδικασία αυτή, πολλές χώρες εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020.

Σύμφωνα με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, η χώρα που θα ενταχθεί στις Συμφωνίες είναι το Καζακστάν. Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ένταξη για τη χώρα της κεντρικής Ασίας που, σε αντίθεση με τις αραβικές, διατηρεί ήδη διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Άλλος αξιωματούχος είπε ότι ο στόχος θα είναι η «εμβάθυνση» αυτών των σχέσεων.

«Πολύς κόσμος είναι σε διαδικασία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε και τη Σαουδική Αραβία», είπε την Τετάρτη ο Τραμπ, που ασκεί πιέσεις και στη Συρία με τον ίδιο στόχο.

Το 2020 το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Όμως η Σαουδική Αραβία, η Συρία και ο Λίβανος αρνήθηκαν να ενταχθούν στη διαδικασία αυτή. Το Ριάντ έχει αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο εάν δεν δημιουργηθεί προηγουμένως ένα παλαιστινιακό κράτος, κάτι που βρίσκει αντίθετη την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Διαβάστε επίσης:

Σουηδία: 18χρονος κατηγορείται πως προετοίμαζε τζιχαντιστική επίθεση σε φεστιβάλ

Νικολά Σαρκοζί: Φοβάται να φάει το φαγητό της φυλακής και το… έριξε στα γιαούρτια 

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrysoxoidis-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Χρυσοχοΐδης στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια – Τι θα ανακοινώσει για οπλοκατοχή και αστυνόμευση

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ λόγω ύποπτων drones

synodos-energeia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για την ενέργεια

6721531
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Έμεινε στο 1-1 η ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 22:11
xrysoxoidis-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Χρυσοχοΐδης στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια – Τι θα ανακοινώσει για οπλοκατοχή και αστυνόμευση

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ λόγω ύποπτων drones

synodos-energeia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για την ενέργεια

1 / 3