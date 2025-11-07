CAPA: Από το χθες στο αύριο των εταιρικών υποθέσεων ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο

Με τίτλο “Roots & Wings” και επίκεντρο τις Δημόσιες Σχέσεις και την Εταιρική Επικοινωνία στην Ελλάδα από τις πρώτες εφαρμογές πριν 75 χρόνια, μέχρι και τον σύγχρονο στρατηγικό ρόλο σήμερα και το μέλλον της ψηφιακής εποχής και της τεχνητής νοημοσύνης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ το δεύτερο capacities powered by CAPA (Corporate Affairs Professional Association).

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης ήταν η διασύνδεση παρελθόντος και μέλλοντος με τις «ρίζες» που θεμελίωσαν τον κλάδο και τα «φτερά» που δίνουν στη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, τιμήθηκαν δύο εμβληματικές προσωπικότητες που συνέβαλαν καθοριστικά στη των Δημοσίων Σχέσεων στη χώρα, η Λόλα Νταϊφά, επί χρόνια Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του ΑΝΤ1 και του Star Channel και η Ρίτα Μαλικούτη, από τις πρώτες επαγγελματίες που διαμόρφωσαν την πρακτική των PR agencies στην Ελλάδα. Οι δύο ομιλήτριες, με συντονισμό από τον Βασίλη Λώλα, Αντιπρόεδρο της CAPA, μοιράστηκαν βιώματα από την εποχή όπου οι δημόσιες σχέσεις οικοδομούνταν αοπκλειστικά μέσα από προσωπική επαφή, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη και οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν διαχρονικά τον πυρήνα του επαγγέλματος. Η CAPA τις ανακήρυξε Επίτιμα Μέλη της Ένωσης για την πολύτιμη συμβολή τους στον χώρο και την πρωτοπορία τους στις Δημόσιες Σχέσεις.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τους Δημήτρη Μιχαλάκη, Chief of Corporate Communications, Sustainability & Channel Producations του ΟΤΕ Group και Πάνο Γαβριήλ, Corporate Communications and Corporate Responsibility Director του ΟΠΑΠ, με συντονισμό της Ελένης Σουράνη, Μέλος Δ.Σ. της CAPA. Μέσα από το διάλογο αναλύθηκε ο ρόλος της εταιρικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση στρατηγικής, στην πρόληψη κρίσεων και τη διαχείριση θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την εταιρική φήμη και την ακεραιότητα οργανισμών. Τονίστηκε ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας επικοινωνίας καλείται να έχει βαθιά κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων και ευκαιριών και τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας σε περιβάλλοντα υψηλής μεταβλητότητας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση με τις Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, CEO της HDBI S.A. και την Ρόη Χάικου, Μέλος ΔΣ της CAPA, όπου αναδείχθηκε η εταιρική επικοινωνία ως θεμελιώδες στοιχείο ευθυγράμμισης κουλτούρας και σκοπού μέσα στους οργανισμούς. Συζητήθηκε η αναγκαιότητα συνέπειας λόγου και πράξης στην ηγεσία, η ενεργή διαχείριση της εμπιστοσύνης μεταξύ ηγεσίας και εργαζομένων και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αξίες ενός οργανισμού εκφράζονται καθημερινά μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας, η οποία δεν είναι απλώς υποστηρικτική λειτουργία, αλλά εργαλείο διαμόρφωσης ταυτότητας, συμπεριφοράς και ανθεκτικότητας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με φοιτητές και σπουδαστές επικοινωνίας, οι οποίοι, υπό τον συντονισμό της Χριστίνας Κουτρομάνου, Μέλος της CAPA, απηύθυναν ερωτήσεις προς το κοινό για όσα πρέπει να γνωρίζουν ώστε να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στον κλάδο των εταιρικών υποθέσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία της μεταλαμπάδευσης γνώσης και αντίληψης από γενιά σε γενιά.

Το δεύτερο capacities powered by CAPA, κατέληξε στην κοινή διαπίστωση ότι η αξιοποίηση της εμπειρίας του παρελθόντος αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη του μέλλοντος του επαγγέλματος, με τον άνθρωπο να παραμένει πάντα στο επίκεντρο.

Χορηγοί του capacities “Roots & Wings” είναι οι COSMOTE TELEKOM, Φυσικό Αέριο, Socialdoo, One Team. Χορηγοί Επικοινωνίας: DailyFax, Direction Business Network, Business Today, Notice Content & Services.