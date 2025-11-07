Elon Musk: Η Tesla του δίνει ένα τρισ. δολάρια για να μη φύγει – Πώς μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Ο Έλον Μασκ κερδίζει πακέτο αποδοχών 1 τρισ. δολαρίων που τον δεσμεύει με την Tesla για μία δεκαετία, συμφωνία που μπορεί να τον κάνει τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Έλον Μασκ, με στόχο να παραμείνει επικεφαλής της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία, καθώς η Tesla περνά σε μια νέα φάση που χαρακτηρίζεται από επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το σχέδιο αντιμετώπισε έντονη δημόσια αντίσταση από επενδυτές, συμβούλους και ακτιβιστές, που το χαρακτήρισαν υπερβολικό ή αδικαιολόγητο, επικαλούμενοι τη δραστηριότητα του Μασκ εκτός Tesla — όπως η ενασχόλησή του με το DOGE — η οποία, κατά ορισμένους, έβλαψε τη φήμη της εταιρείας.

Από τα αυτοκίνητα στα ρομπότ

Ωστόσο, ο Μασκ ηγήθηκε και της εκτίναξης της αξίας της Tesla, μετατρέποντάς την στην πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο και ο ίδιος έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη.

Πλέον, είναι έτοιμος να οδηγήσει την Tesla στη νέα της εποχή, από αυτοκινητοβιομηχανία σε εταιρεία λογισμικού και ρομποτικής.

Ο Μασκ εμφανίστηκε θριαμβευτικά στη σκηνή, στην έδρα της εταιρείας στο Όστιν, καταχειροκροτούμενος από το κοινό που φώναζε το όνομά του.

«Αυτό που πρόκειται να ξεκινήσουμε δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Tesla, αλλά ένα εντελώς νέο βιβλίο», ανακοίνωσε.

Παρουσίασε το προϊόντικό όραμα της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus, το αυτόνομο όχημα Cybercab και τον υπάρχοντα στόλο της Tesla που, μέσω ενημερώσεων λογισμικού, φιλοδοξεί να γίνει πλήρως αυτόνομος. Δήλωσε πως η νέα αποστολή της Tesla είναι: «να επιτύχει βιώσιμη αφθονία», αντί της παλαιότερης που ήταν «να επιταχύνει τη μετάβαση του κόσμου σε βιώσιμη ενέργεια».

Ο Μασκ, γνωστός για τις υπερβολικές υποσχέσεις του, όπως αναφέρει η Washington Post έθεσε φιλόδοξους στόχους για το ρομπότ, όπως χρήση στη βιομηχανία, στα σπίτια και στην υγειονομική περίθαλψη. Εκτίμησε ότι ο αριθμός των ρομπότ θα μπορούσε να φτάσει «δεκάδες δισεκατομμύρια».

«Οι άνθρωποι μιλούν για εξάλειψη της φτώχειας και καθολική υγειονομική περίθαλψη. Ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι με το ρομπότ Optimus», είπε.

Το πακέτο αποδοχών που ξεπερνά κάθε προηγούμενο

Το πακέτο αποδοχών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των μετόχων ότι ο Μασκ είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει την Tesla ακόμα ψηλότερα, ανοίγοντας νέους δρόμους στις αποδοχές CEO, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Το μόνο συγκρίσιμο είναι το προηγούμενο πακέτο αποδοχών 56 δισ. δολαρίων του Μασκ, το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ, μετά την ακύρωσή του από κατώτερο δικαστήριο λόγω αθέμιτης διαδικασίας.

Η Tesla και οι μέτοχοί της διεξήγαγαν μια ασυνήθιστη εκστρατεία υποστήριξης του πακέτου, υποστηρίζοντας πως είναι απαραίτητο για να κρατηθεί ο Μασκ στην εταιρεία σε μια κρίσιμη καμπή για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Tesla προσέγγισε ακόμα και την BlackRock, έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της, ζητώντας υποστήριξη.

Η Charles Schwab ανακοίνωσε την Τρίτη τη στήριξή της, μετά από απειλές οπαδών της Tesla να αποσύρουν τις επενδύσεις τους.

Παράλληλα, η εταιρεία λάνσαρε εκστρατεία στα social media και δημιούργησε ειδική ιστοσελίδα καλώντας τους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ.

Τελικά, η Tesla ανακοίνωσε ότι το πακέτο εγκρίθηκε με πάνω από 75% υποστήριξη.

Το πακέτο θα δοθεί σε 12 δόσεις και προϋποθέτει την επίτευξη στόχων που θα ανεβάσουν την αξία της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε φορά που η Tesla προσθέτει 500 δισ. σε αξία και επιτυγχάνει επιχειρησιακούς στόχους, ο Μασκ ξεκλειδώνει 1% επιπλέον μετοχών.

Το Δ.Σ. διατηρεί διακριτική ευχέρεια στην απονομή των μετοχών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες στους επικριτές.

Το πακέτο προτείνεται ενώ η κερδοφορία της Tesla έχει μειωθεί και η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις, εν μέρει λόγω της πολιτικής ανάμειξης του Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ. Μελέτη του Yale εκτίμησε ότι οι πολιτικές του Μασκ κόστισαν στην Tesla πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις.

Οι CEOs τεχνολογικών κολοσσών συχνά κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια, κυρίως από μετοχές. Ο Μασκ, αντί για μισθό, βασίζεται αποκλειστικά σε αποδόσεις μετοχών.

Το νέο πακέτο ενδέχεται να φέρει την καθαρή του περιουσία στο ύψος της συνολικής κεφαλαιοποίησης της Tesla ( περίπου 1,5 τρισ. δολάρια).

Το πακέτο του Μασκ ξεπερνά τις απολαβές οποιουδήποτε άλλου CEO. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων AFL-CIO, το 2024:

Ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, κέρδισε 79 εκατ. δολάρια

Ο Tim Cook της Apple 75 εκατ. δολάρια

Ο Brian Niccol της Starbucks κάτω από 96 εκατ. δολάρια

Ο Μασκ δεν λαμβάνει καθόλου μισθό από την Tesla.

Ο οργανισμός Public Citizen δήλωσε πως οι αποδοχές του Μασκ ανοίγουν «ένα νέο σύνορο παράλογης αποζημίωσης» και κάλεσε 1 εκατομμύριο μέλη του να πιέσουν τους κρατικούς ταμίες να καταψηφίσουν.

Ο ίδιος ο Μασκ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ηγείται της Tesla στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς 25% έλεγχο ψήφου και απείλησε να αφιερωθεί στην xAI, τη δική του startup.

