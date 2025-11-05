Χάλκινο μετάλλιο για τους μαθητές της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής στην Ολυμπιάδα «FIRST Global Challenge 2025» (photos)

Το χάλκινο μετάλλιο «Zhang Heng Award for Engineering Design» κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής «FIRST Global Challenge Team Greece powered by ΔΕΗ», που διαγωνίστηκε στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST Global Challenge, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2025 στον Παναμά.

Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από μαθητές και μαθήτριες Λυκείου από όλη τη χώρα, διαγωνίστηκε με το ρομπότ που σχεδίασε και κατασκεύασε αποκλειστικά για τον φετινό διαγωνισμό, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα στη διεθνή σκηνή της STEM εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

Το ρομπότ των Ελλήνων μαθητών ξεχώρισε ανάμεσα σε 190 συμμετοχές χωρών.

Από το Bootcamp προετοιμασίας τον περασμένο Ιούλιο, περισσότερα από 80 μέλη του κλιμακίου της ομάδας δούλεψαν ιδέες στη μηχανική, με το συντονισμό των προπονητών και των μεντόρων τους, προκειμένου να φτάσουν να έχουν ένα από τα πιο άρτια μηχανικά ρομπότ ανάμεσα σε αυτά που παρουσίασαν περισσότερες από 190 χώρες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Το βραβείο που κατέκτησε η Εθνική Ομάδα απονέμεται στις ομάδες που διακρίνονται για τον άριστο μηχανικό σχεδιασμό, την καινοτομία και τη λειτουργικότητα του ρομπότ τους, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της συστηματικής δουλειάς.

Οι συμμετέχουσες ομάδες κατασκεύασαν το δικό τους ρομπότ χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο κιτ εξαρτημάτων και υλικών και διαγωνίστηκαν σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον. Το θέμα στο οποίο διαγωνίστηκαν φέτος αφορούσε την Οικολογική Ισορροπία και τη Βιοποικιλότητα και η επιτροπή των κριτών ανέδειξε τους νικητές των κατηγοριών εξετάζοντας τις επιδόσεις των ρομπότ στη συλλογή αντικειμένων, την ανύψωση του ρομπότ και ελιγμούς με αυτό στη Διαγωνιστική Αρένα.

Η εθνική ομάδα συμμετείχε επίσης στον παράλληλο διαγωνισμό FIRST Global Innovation Award, παρουσιάζοντας το καινοτόμο project ChromaHive, το οποίο επιλέχθηκε ανάμεσα στα κορυφαία 10 projects παγκοσμίως, ανάμεσα σε συμμετοχές από 193 χώρες και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Το ChromaHive είναι ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης μελισσών, το οποίο, με χρήση AI, αισθητήρων και αυτόνομης λειτουργίας, συλλέγει δεδομένα για τη βιοποικιλότητα και συμβάλλει στην προστασία των οικοσυστημάτων.

Η Eduact, ο Εθνικός Αρμόδιος Φορέας της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής προσέφερε στήριξη και τις κατευθυντήριες γραμμές στην Εθνική Ομάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή της στο FIRST Global Challenge «μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα», που «ενώνει νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσα από τη ρομποτική, την επιστήμη και τη συνεργασία».

