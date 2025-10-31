Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «ανακατασκευάζει» την αγορά – Οι 16 νέες «θέσεις εργασίας» που… δεν «μεταφράζονται» στα ελληνικά

Η τεχνητή νοημοσύνη άρχισε να δημιουργεί και νέους «εργασιακούς ρόλους», δίνοντας καινούριες απαντήσεις στο ερώτημα: «Τι δουλειά κάνεις;».

«Αρχιτέκτονας γνώσης», «μηχανικός ορχήστρωσης», «σχεδιαστής συνομιλιών», «υπεύθυνος συνεργασίας ανθρώπου–AI» είναι κάποιοι από τους νέους τίτλους που δύσκολα αποδίδονται στα ελληνικά, πλην όμως έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στις ΗΠΑ.

Από τον μεγαλύτερο εργοδότη των ΗΠΑ, τη Walmart, έως τις τεχνολογικές εταιρείες Salesforce και Workday και την ελεγκτική εταιρεία KPMG, οι επιχειρήσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας εν μέσω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Κάποιες είναι εντελώς καινούριες, ενώ άλλες αποτελούν εξέλιξη παλαιότερων ρόλων ή συνδυασμό υπαρχουσών θέσεων με νέες ευθύνες, όπως αναφέρουν οι εταιρείες.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου πολλοί εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα αντικατασταθούν από την AI, ειδικά καθώς ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι προειδοποιούν για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας.

Η μετατόπιση αυτή σηματοδοτεί την επόμενη εποχή της εργασίας, όπου, όπως προβλέπουν πολλοί ερευνητές και εταιρείες, οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν ή θα συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει η Washington Post.

Περίπου το 20% των επαγγελματιών στις ΗΠΑ έχουν σήμερα τίτλους εργασίας που δεν υπήρχαν το 2000, σύμφωνα με το LinkedIn. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει αυτή την αλλαγή, δημιουργώντας νέους ρόλους, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ακόμη καθιερωμένα πρότυπα τίτλων ή περιγραφών θέσεων.

Ιδού μερικοί νέοι ρόλοι, που, όπως και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι και τόσο… εύκολο να αποτυπωθούν με λέξεις και έννοιες, ειδικά στα ελληνικά όπου ακούγονται ως… διαστημική γλώσσα:

«Ρόλοι εμπειρίας χρήστη» (User Experience Jobs)

Αυτοί οι ρόλοι βοηθούν τις εταιρείες να δημιουργούν καλύτερες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ψηφιακά προϊόντα ή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

«Σχεδιαστής εμπειριών συνομιλίας με AI» (AI Conversation Designer)

Σχεδιάζει τη γλώσσα, τη ροή και την προσωπικότητα των συνομιλιών μεταξύ χρηστών και συστημάτων AI.

Στόχος είναι η ευχρηστία, η χρησιμότητα και η φυσικότητα της επικοινωνίας.

Απαιτούνται δεξιότητες όπως prompt engineering, κατανόηση της ψυχολογίας των χρηστών και συγγραφή διαλόγων.

«Αρχιτέκτονας γνώσης» (Knowledge Architect)

Διαμορφώνει το «τι» γνωρίζει ένα σύστημα AI και πώς χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση.

Φροντίζει να υπάρχει σωστό πλαίσιο, συνέπεια και επιχειρησιακή λογική στις ενέργειες του συστήματος.

Απαιτούνται γνώσεις σε knowledge graphs, δομή δεδομένων και περιγραφή γνώσης ανά τομέα.

«Σχεδιαστής αλληλεπίδρασης ανθρώπου–AI» (Interaction Designer)

Σχεδιάζει τα μοντέλα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης.

Εστιάζει στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη χρηστικότητα των συστημάτων.

Απαραίτητες δεξιότητες: conversational UX design, prompt design και εξήγηση αποφάσεων AI.

«Μηχανικός δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης» (AI Artist Engineer)

Χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή καλλιτεχνικού ή οπτικού περιεχομένου.

Συνδυάζει αισθητική, δημιουργικότητα και κατανόηση της τεχνολογίας για να παράγει αποτελέσματα που ευθυγραμμίζονται με την ταυτότητα ενός brand.

Περιλαμβάνει ρόλους όπως AI Artist ή AI Production Artist.

«Μηχανικός προτροπών» (Prompt Engineer)

Σχεδιάζει, δοκιμάζει και βελτιστοποιεί προτροπές (prompts) για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Δουλεύει στη «διεπαφή» ανάμεσα στην ανθρώπινη πρόθεση και την κατανόηση της μηχανής, ώστε το AI να αποδίδει πιο ακριβή και χρήσιμα αποτελέσματα.

Απαιτεί εμπειρία με large language models και ανάπτυξη προϊόντων AI ή μηχανικής μάθησης.

«Ρόλοι επιχειρησιακής στρατηγικής και ανθρώπινου δυναμικού» (Workforce and Business Operations Roles)



«Επικεφαλής συνεργασίας ανθρώπου και AI» (Human–AI Collaboration Lead)

Καθορίζει το πώς συνεργάζονται οι άνθρωποι και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε έναν οργανισμό.

Συνδυάζει στοιχεία στρατηγικής, οργανωτικής αλλαγής και ηγεσίας.

Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς να χάνεται ο ανθρώπινος παράγοντας.

«Στρατηγικός σύμβουλος υιοθέτησης AI» (Adoption Strategist)

Σχεδιάζει πώς θα ενσωματωθούν τα συστήματα AI στην επιχείρηση και στο εργατικό δυναμικό.

Διασφαλίζει ότι η υιοθέτηση γίνεται με ασφάλεια, ηθική και αποτελεσματικότητα.

Απαιτούνται δεξιότητες στη διαχείριση αλλαγών, στην επικοινωνία και στη χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής.

Τεχνικοί ρόλοι (Technical Roles)

«Αρχιτέκτονας υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης» (Responsible Use AI Architect)

Διασφαλίζει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν με υπευθυνότητα, διαφάνεια και ασφάλεια.

Αναπτύσσει μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης της συμπεριφοράς των μοντέλων.

Απαιτείται προχωρημένη γνώση μηχανικής μάθησης και εμπειρία ηγεσίας τεχνικών ομάδων.

«Μηχανικός ενορχήστρωσης AI συστημάτων» (Orchestration Engineer)

Συνδέει και «ενορχηστρώνει» διαφορετικά συστήματα, εργαλεία και AI ώστε να συνεργάζονται ομαλά.

Ορίζει όρια, μνήμη, ροές και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους μονάδων τεχνητής νοημοσύνης.

Απαιτείται εμπειρία σε context and memory design, guardrails και βελτίωση αξιοπιστίας.

«Μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης» (AI Engineer)

Αναπτύσσει και υλοποιεί λύσεις AI για επιχειρήσεις ή καταναλωτικά προϊόντα.

Συνδυάζει προγραμματισμό, ανάλυση δεδομένων και κατανόηση μηχανικής μάθησης.

Απαραίτητη γνώση: Python, SQL, machine learning και data engineering.

«Αρχιτέκτονας συστημάτων AI» (AI Architect)

Σχεδιάζει την τεχνική υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης μιας εταιρείας. από τις βάσεις δεδομένων και τα δίκτυα μέχρι τα μοντέλα και την ασφάλεια.

Απαιτεί δεξιότητες σε system design, cloud architecture και data governance.

«Ειδικός επισήμανσης δεδομένων» (Data Annotator)

Επισημαίνει και ταξινομεί δεδομένα για εκπαίδευση μοντέλων AI.

Είναι ο κρίσιμος κρίκος που μετατρέπει τα «ακατέργαστα» δεδομένα σε πληροφορία που το σύστημα μπορεί να κατανοήσει.

Απαιτείται προσοχή στη λεπτομέρεια και βασική γνώση προγραμματισμού.

«Διοικητικοί και εποπτικοί ρόλοι» (Supervisory and Executive Roles)

Επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης (Head of AI)

Καθοδηγεί τη στρατηγική AI μιας εταιρείας, επιβλέπει τις ομάδες ανάπτυξης και καθορίζει τις προτεραιότητες καινοτομίας.

Στη Workday, ο Head of Agentic AI ηγείται της ανάπτυξης «πρακτόρων» και ευφυών προϊόντων.

«Διευθυντής λειτουργίας χειριστών AI» (Agent Operations Manager)

Διαχειρίζεται την καθημερινή απόδοση, τις ενημερώσεις και τη συντήρηση των AI χειριστών.

Αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας και φροντίζει για τη σταθερότητα και αξιοπιστία των συστημάτων.

«Ανώτερος αντιπρόεδρος στρατηγικής AI» (Senior Vice President of AI Strategy)

Διαμορφώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης μιας εταιρείας, με στόχο την υπεύθυνη υιοθέτηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

«Εκτελεστικός αντιπρόεδρος τεχνητής νοημοσύνης» (Executive Vice President of AI)

Αναλαμβάνει την εποπτεία όλων των προγραμμάτων AI και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στη Walmart, για παράδειγμα, δύο EVPs είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό προϊόντων και για τις AI πλατφόρμες που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

ΥΓ. Αν όλα αυτά σας φαίνονται περίπου σαν σενάριο ταινίας επιστημονικης φαντασίας, θυμηθείτε ότι οι Αμερικανοί, όταν κάτι τους φαίνεται ακατανόητο, λένε «it’s all greek to me»…

