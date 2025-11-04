Ο Τζεφ Μπέζος έγινε πλουσιότερος κατά 9,4 δισ. ευρώ σε μία μέρα – Για τους υπόλοιπους ήταν απλώς… η χθεσινή Δευτέρα

Ο Τζεφ Μπέζος πλούτισε κατά περίπου 9,4 δισ. ευρώ μέσα σε μία μόνο μέρα, καθώς η μετοχή της Amazon σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, με αφορμή τη συμφωνία-μαμούθ που υπέγραψε η OpenAI με την Amazon για την παροχή cloud υποδομών, ύψους περίπου 35,8 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία αυτή αφορά την Amazon Web Services (AWS), το τμήμα της Amazon που θα παρέχει την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, με διάρκεια επτά ετών. Η άνοδος της μετοχής της Amazon άγγιξε το 4% το απόγευμα της Δευτέρας, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την περιουσία του Μπέζος, ο οποίος κατέχει το 8% της εταιρείας.

Ο Μπέζος, που ίδρυσε την Amazon το 1994 στο γκαράζ του στο Σιάτλ, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά περίπου 3,8%, δηλαδή κατά 9,4 δισ. ευρώ, το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η νέα αυτή άνοδος ακολούθησε την κερδοφορία-ρεκόρ που ανακοίνωσε η Amazon την Παρασκευή, όταν τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 172,3 δισ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή τα 1,86 ευρώ, επιδόσεις που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Την εκρηκτική αυτή ανάπτυξη απέδωσε ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι κυρίως στο AWS.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Forbes, η συνολική περιουσία του Τζεφ Μπέζος ανερχόταν σε περίπου 251,9 δισ. ευρώ έως τις 15:20 (ώρα Νέας Υόρκης) τη Δευτέρα.

Εκτός από το μερίδιό του στην Amazon, είναι ιδιοκτήτης της εφημερίδας Washington Post και της διαστημικής εταιρείας Blue Origin.

Η OpenAI, που μέχρι το 2023 ήταν αποκλειστικά δεσμευμένη με τη Microsoft για την παροχή υπολογιστικής ισχύος, εξασφάλισε πρόσφατα το δικαίωμα να συνάπτει συνεργασίες με άλλες εταιρείες cloud.

Αυτό κατέστη δυνατό μετά την πρόσφατη αναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου της με τη Microsoft, η οποία επέτρεψε στην OpenAI να αγοράζει cloud υπηρεσίες από την ελεύθερη αγορά.

Παράλληλα, η νέα εταιρική δομή της OpenAI της επέτρεψε να δημιουργήσει κερδοσκοπικό σκέλος, με αποτίμηση περίπου 470 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία με την Amazon έρχεται να προστεθεί σε πρόσφατες συνεργασίες με κολοσσούς όπως η Nvidia, η Broadcom, η Oracle και η Google.

