07.11.2025 15:24

Green Deal Greece 2025: Η διασύνδεση όλων των Μητρώων του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται επιτέλους πραγματικότητα μέσω της λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων

07.11.2025 15:24
ktimatologio

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, παρουσίασε το ρόλο του Φορέα στην υλοποίηση του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων, ενός από τα μεγαλύτερα μεταρρυθμιστικά έργα της χώρας.

Η λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων βασίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), τη μοναδική «ταυτότητα» για κάθε ακίνητο, γύρω από την οποία διαρθρώνονται όλες οι πληροφορίες όλων των Μητρώων του Ελληνικού Δημοσίου, πληροφορίες γεωχωρικές, νομικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές. Όπως τόνισε η κα Ολ. Μαρκέλλου, «πλέον ο πολίτης, ο μηχανικός, ο επενδυτής και το κράτος μπορούν να αντλήσουν γρήγορα, εύκολα και συγκεντρωμένα όλη την πληροφορία που χρειάζονται, ώστε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις».

Η διασύνδεση του συνόλου των Μητρώων της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του φιλόδοξου αυτού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση όλων των συστημάτων, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης προσθήκης εγγράφων από τον χρήστη, εξασφαλίζοντας, έτσι, την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Αναφερόμενη, επίσης, στην πορεία της Κτηματογράφησης, τόνισε ότι το ποσοστό των Αναρτήσεων έχει φτάσει στο 92%, το 70% της χώρας διαθέτει, πλέον, σύγχρονο ψηφιακό Κτηματολόγιο – ποσοστό που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν κάτω από 30%, ενώ εντός του 2026 όλα τα ακίνητα της χώρας θα διαθέτουν ΚΑΕΚ.

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι το έργο του Κτηματολογίου θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρία χρόνια, σημειώνοντας: «η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου θα είναι μία νέα μέρα για τη χώρα και τις πόλεις μας, καθώς θα οριστικοποιήσει τη νομική και χωρική πληροφορία, δημιουργώντας σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της γης».

