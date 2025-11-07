Η Αθήνα χάνει έδαφος στο real estate – τα θεμέλια μιας αγοράς που δείχνει να δυσκολεύεται

Απώλεια θέσεων καταγράφει η Αθήνα στη φετινή ευρωπαϊκή κατάταξη για τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση EmergingTrendsinRealEstate 2026 του Urban Land Institute και της PwC. Η ελληνική πρωτεύουσα κατέβηκε στην 26η θέση ανάμεσα σε 32 μεγαλουπόλεις, από την 22η που κατείχε πέρυσι — μια πτώση που αποτυπώνει όχι μόνο τη δυσκολία προσέλκυσης νέων επενδύσεων, αλλά και τα όρια του μοντέλου ανάπτυξης που στηρίχθηκε τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν αποκλειστικά στην ανοδική πορεία των τιμών.

Η μελέτη επισημαίνει πως η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικοπέδων και το υψηλό κόστος κατασκευής λειτουργούν ως βασικά αναχώματα για νέα έργα, ενώ το γήρας του κτιριακού αποθέματος και η δυσκολία εκσυγχρονισμού του αποθαρρύνουν τόσο Έλληνες όσο και ξένους επενδυτές. Ταυτόχρονα, η έλλειψη στεγαστικής πολιτικής και η απουσία συνεκτικού σχεδίου για την αναζωογόνηση των γειτονιών της πόλης αφήνουν τον ιδιωτικό τομέα να κινείται χωρίς καθαρό προσανατολισμό.

Σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία της έκθεσης, η Αθήνα βρίσκεται 26η στις προοπτικές νέων αναπτύξεων, 28η στην εξέλιξη των ενοικίων και 27η στις κεφαλαιακές αξίες. Πίσω από τους αριθμούς, ωστόσο, διακρίνεται η ανησυχία μιας αγοράς που έχει μεν προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον μετά το 2018, αλλά φαίνεται να φτάνει στα όριά της χωρίς ουσιαστική στήριξη σε επίπεδο υποδομών και κανονιστικού πλαισίου.

Οι προκλήσεις και οι αδυναμίες

Η αύξηση του κόστους δανεισμού, οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση παραμένουν βασικοί παράγοντες αβεβαιότητας. Παράλληλα, η γεωπολιτική αστάθεια και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης —ιδίως για τις χώρες του Νότου και τις παράκτιες περιοχές— κάνουν τους επενδυτές πιο επιφυλακτικούς. Στο ίδιο πλαίσιο, η έκθεση επισημαίνει ότι φυσικοί κίνδυνοι, όπως οι σεισμοί και οι πυρκαγιές, ενισχύουν το ρίσκο και υπονομεύουν την εικόνα σταθερότητας που χρειάζεται μια αγορά ακινήτων για να προσελκύσει μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται εφέτος στην 31η θέση και η Σόφια στην τελευταία, δείχνοντας πως ολόκληρη η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζει παρόμοιες πιέσεις.

Αντίθετα, η κορυφή της λίστας καταλαμβάνεται από τις ώριμες αγορές της Δυτικής Ευρώπης: το Λονδίνο διατηρεί την πρώτη θέση για τρίτη συνεχή χρονιά, ακολουθούμενο από τη Μαδρίτη και το Παρίσι, που κερδίζουν έδαφος χάρη στη σταθερή ρευστότητα και το θεσμικό τους πλαίσιο. Μιλάνο, Βαρκελώνη και Βαρσοβία ενισχύουν επίσης τη θέση τους, προσφέροντας συνδυασμό ανταγωνιστικών τιμών και αναπτυξιακής προοπτικής.

Οι νέες τάσεις και το χαμένο momentum

Ενδεικτική της μεταβολής που συντελείται στην Ευρώπη είναι και η στροφή των επενδυτών σε νέους τομείς ακινήτων: τα data centers, οι ενεργειακές υποδομές, οι φοιτητικές κατοικίες και οι υποδομές υγείας βρίσκονται πλέον στην κορυφή των προτιμήσεων, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά οικιστικά ή εμπορικά projects. Στο επίκεντρο των επενδυτικών στρατηγικών μπαίνουν επίσης οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και η κοινωνική – προσιτή κατοικία, τομείς όπου η Ελλάδα εμφανίζει ακόμη περιορισμένη δραστηριότητα.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού. Παρά τη σημαντική άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας την τελευταία πενταετία και τη συμβολή των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην αναζωογόνηση συγκεκριμένων περιοχών, το αθηναϊκό real estate δείχνει να έχει εγκλωβιστεί σε μια μονοδιάστατη ανάπτυξη που δεν ενσωματώνει κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Χωρίς νέες μορφές στέγασης, χωρίς κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτιρίων και χωρίς ρυθμίσεις που να εξισορροπούν το δικαίωμα στην κατοικία με τη λειτουργία της αγοράς, η Αθήνα κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο της επόμενης ευρωπαϊκής φάσης ανάπτυξης.

Η φετινή έκθεση δεν είναι απλώς μια κατάταξη. Είναι μια προειδοποίηση ότι η δυναμική που κατακτήθηκε μετά την κρίση μπορεί να χαθεί αν δεν υπάρξει σχέδιο, ρεαλισμός και πολιτική βούληση να στηριχθεί μια αγορά που παραμένει κρίσιμη για την οικονομία — αλλά και για την καθημερινότητα των πολιτών της.

