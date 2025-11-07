ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα ο «κομισάριος» Γεωργίας, η κυβέρνηση «ψάχνεται» με Βρυξέλλες και αγρότες

Η χθεσινή συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, και η σημερινή επίσκεψη του Λουξεμβούργιου πολιτικού στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αν μη τι άλλο, δείχνουν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία συνεχίζει να ταλανίζει την Αθήνα.

Ο Χάνσεν έφθασε στην Ελλάδα δύο μέρες αφότου η αρμόδια γενική διεύθυνση της Κομισιόν έλαβε το action plan της ελληνικής κυβέρνησης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ (κυριολεκτικά στο παρά ένα της λήξης της προθεσμίας) και πλέον η Αθήνα περιμένει τα… μαντάτα από τις Βρυξέλλες, αν και οι πληροφορίες από την πλευρά της κυβέρνησης αναφέρουν ότι επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το σχέδιο θα εγκριθεί και ο οργανισμός θα διατηρήσει την πιστοποίησή του – και η Ελλάδα τις αγροτικές επιδοτήσεις από τα ταμεία της ΕΕ.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί ήταν η κοινή δήλωση Χατζηδάκη – Χάνσεν, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η Επιτροπή χαιρετίζει τις προσπάθειες και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδίως τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του νέου Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των ενισχύσεων από τις Ελληνικές αρχές, το οποίο η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος. O καλύτερος τρόπος αποφυγής δημοσιονομικών διορθώσεων είναι ο πλήρης σεβασμός του δικαίου της ΕΕ».

Με απλά λόγια, οι Βρυξέλλες καθιστούν σαφές ότι θα περάσουν το σχέδιο από «ψιλή κρησάρα» και, επί της ουσίας, από το αποτέλεσμα του ελέγχουν θα κριθεί και το… άνοιγμα της κάνουλας των επιδοτήσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίο έχουν κυριολεκτικά «στεγνώσει». Ενδιαφέρον, δε, έχει το γεγονός ότι, ενώ ο Χάνσεν, μιλώντας στα «Νέα», αποσύνδεσε την έγκριση του action plan με τις επιδοτήσεις, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος επίσης συναντήθηκε με τον Επίτροπο Γεωργίας, είπε ότι η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του 2025 και η πληρωμή για το Μέτρο 23 θα γίνει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου εφόσον εγκριθεί το action plan από τις Βρυξέλλες.

Να σημειωθεί, δε, ότι η συνάντηση Τσιάρα – Χάνσεν επικεντρώθηκε στο ζήτημα της ΚΑΠ, χωρίς την παραμικρή αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα συζητήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα δεδομένα, η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη – Χάνσεν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο πρωθυπουργός καλείται να πείσει τον Ευρωπαίο Επίτροπο ότι το Σχέδιο Δράσης, όχι μόνο αποτελεί την καλύτερη λύση για να μην υπάρξουν ξανά φαινόμενα παράνομων επιδοτήσεων, αλλά και ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η Ελλάδα να μην κινδυνεύσει να χάσει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Κι ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει την Κομισιόν ότι… έμαθε το μάθημά της, ταυτόχρονα ζει την αγωνία σχετικά με τις αντιδράσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι περιμένουν – με βάση τις τελευταίες δεσμεύσεις – μέχρι το τέλος του χρόνου να λάβουν ποσό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και κυριολεκτικά «βρίσκονται στα κάγκελα», καθώς βλέπουν τις ημέρες να περνούν και τους λογαριασμούς τους να παραμένουν άδειοι. Να σημειωθεί, δε, ότι τόσοι οι παραγωγοί, όσο και βουλευτές της συμπολίτευσης δεν βλέπουν με καλό μάτι τη συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ, θεωρώντας ότι πλέον οι καθυστερήσεις στις πληρωμές θα είναι… ο κανόνας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε στην ΕΡΤ ότι «όπως φαίνεται με τα έως τώρα δεδομένα, ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ, καθώς και η ανάκτηση των κλεμμένων από τους μπαταχτσήδες», ενώ χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις φωνές των αγροτών, αν και έσπευσε να τονίσει ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού, ούτε ανησυχίας». Από την πλευρά του, πάντως, ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος επίσης συναντήθηκε με τον Χάνσεν, επισήμανε «την ανάγκη για άμεση έγκριση των σχεδίων δράσης (action plan) και εκταμίευση των γεωργικών ενισχύσεων», καθώς η απάντηση της Κομισιόν μπορεί να έλθει ακόμα και μετά την πάροδο δύο μηνών.

Και ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει την Κομισιόν, οι πληροφορίες μιλούν και για δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα σταλεί στη Βουλή, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει κι άλλα ονόματα «γαλάζιων» στελεχών, μια εξέλιξη που αν επιβεβαιωθεί αναμένεται να φέρει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, καθώς θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εντύπωση ότι το σκάνδαλο είναι αποκλειστικά – ή, εν πάση περιπτώσει, σε συντριπτικό βαθμό – «γαλάζιο».

