Πιερρακάκης: Επέκταση της σταδιακής κατάργησης ΕΝΦΙΑ σε Έβρο και Δυτ. Μακεδονία

Στην επέκταση της μείωσης κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που έχουν κύρια κατοικία σε περιοχές από 500 έως 1.700 κατοίκων (αντί 1.500) στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία και περιφερειακή ενότητα Έβρου, τους δήμους Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσε τη επέκταση της σταδιακής κατάργησης ΕΝΦΙΑ και σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμό έως 1700 κατοίκους πέρα από την περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στους δήμους Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου που επίσης εφάπτονται με σύνορα χώρας.

Μεταξύ των αλλαγών που ανακοίνωσε περιλαμβάνεται επίσης, η επέκταση του μηνιαίου επιδόματος ύψους 130 ευρώ και στο Λιμενικό Σώμα και συγκεκριμένα σε όσους υπηρετούν στις λιμενικές αρχές Μαρώνειας και Φαναριού, καθώς και στο Πόρτο Λάγος, όπως και σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη

Στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του φόρου μερισμάτων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας το μείωσε στο 10%. Όπως είπε, επί ΝΔ ο φόρος μειώθηκε από το 10% στο 5% με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα και ακολούθως και ο φόρος που αναλογεί. Μόνο για το 2024 δηλώθηκαν 7,7 δις και εισπράχθηκε φόρος 386 εκατ. ευρώ.

