Η κυβέρνηση έχει… συστημένο γράμμα για αλλαγές

Το φιάσκο των ΕΛΤΑ, η επερχόμενη καταιγίδα με νέους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και οι πιέσεις για διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά, για να αρχίσει η απρόσκοπτη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της ανατολικής Μεσογείου, ηχούν ως καμπανάκια συναγερμού για την κυβέρνηση.

Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να διαβάζει πια με καθυστέρηση τα «γράμματα» της πραγματικότητας – κι αυτό δεν είναι καλός οιωνός για μια κυβέρνηση που είχε χτίσει το προφίλ της στην ταχύτητα, την οργάνωση και τον έλεγχο των εξελίξεων. Τρία διαφορετικά μέτωπα, από τελείως διαφορετικά πεδία, στέλνουν την ίδια προειδοποίηση: η εικόνα του απόλυτου ελέγχου έχει ραγίσει.

Η υπόθεση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, που εξελίχθηκε σε διοικητικό και πολιτικό φιάσκο, δεν είναι απλώς μια ακόμη «κακή επικοινωνιακή στιγμή». Είναι το σύμπτωμα μιας διοίκησης που δεν διάβασε έγκαιρα τις επιπτώσεις της δικής της διαχείρισης. Η αιφνίδια διακοπή λειτουργιών και το κύμα αγανάκτησης που «ξεχείλισε» στα κοινωνικά δίκτυα δημιούργησαν την τέλεια εικόνα αμηχανίας: υπουργοί που αλληλοδιαψεύδονται, υπηρεσίες που σιωπούν και ένα Μαξίμου που δείχνει να αντιδρά εκ των υστέρων, αντί να προλαβαίνει.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να «συμπληρώνεται» με νέες αποκαλύψεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν σε υψηλόβαθμα «γαλάζια» στελέχη. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη τραυματίσει το αφήγημα της «αδιάφθορης διακυβέρνησης» που το Μέγαρο Μαξίμου προσπάθησε να προβάλει.

Και σαν τρίτο «γράμμα» έρχεται η ατζέντα των ελληνοτουρκικών. Στο παρασκήνιο, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι οδεύουμε προς πίεση για «διευθετήσεις» – με αμερικανική διαμεσολάβηση, στο όνομα της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο. Το σενάριο μιας «μεγάλης συμφωνίας» επανέρχεται, και μαζί του το πολιτικό ρίσκο: η κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην εικόνα του υπεύθυνου συνομιλητή και τον φόβο του εσωτερικού κόστους.

Στην ουσία, το Μαξίμου παραλαμβάνει πια «συστημένα γράμματα» απ’ όλες τις κατευθύνσεις – εσωτερικά και εξωτερικά.

Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση θα τα ανοίξει εγκαίρως για να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις και τις αλλαγές ή αν θα επιλέξει να τα κρύψει «κάτω από το χαλί» θεωρώντας ότι εξακολουθεί να «παίζει» χωρίς αντίπαλο…

Διαβάστε επίσης:

Φράγμα Μεσοχώρας: Ακραία ανικανότητα ή συνειδητή εξυπηρέτηση συμφερόντων;

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

Η Κρήτη: Το «ενεργειακό φρούριο» που κινδυνεύει να γίνει εφαλτήριο ξένων συμφερόντων