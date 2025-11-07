Volkswagen Smart Deals: Όφελος έως 10.500 ευρώ για τα πιο αποδοτικά μοντέλα της γκάμας

Από το ηλεκτρικό ID.3 μέχρι το ευέλικτο T-Cross και το οικογενειακό Tiguan, η γερμανική μάρκα επιχειρεί να κάνει πιο προσιτή την πρόσβαση στη σύγχρονη, αποδοτική τεχνολογία της.

Έξυπνες προσφορές με πραγματική αξία

Το πρόγραμμα Smart Deals αφορά επιλεγμένα μοντέλα της Volkswagen με όφελος έως και 10.500 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η n προσβασιμότητα τόσο στα ηλεκτρικά και plug-in hybrid όσο και στα αποδοτικά θερμικά μοντέλα, σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει μορφή αλλά οι ανάγκες των οδηγών παραμένουν ίδιες.

Τα Smart Deals δεν περιορίζονται μόνο σε μια απλή έκπτωση: σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνουν πρόσθετο εξοπλισμό χωρίς επιπλέον χρέωση, επεκτάσεις εγγύησης, ακόμα και προγράμματα χρηματοδότησης με 0% προκαταβολή ή ευνοϊκό επιτόκιο. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους θέλουν να περάσουν στο επόμενο στάδιο τεχνολογίας χωρίς να «ματώσουν» οικονομικά.

Ηλεκτρική μετάβαση με ID.3, ID.4 και ID.5

Στο επίκεντρο των προσφορών βρίσκονται τα αμιγώς ηλεκτρικά ID.3 και ID.4 και ID.5, τρία μοντέλα που έχουν ήδη εδραιωθεί στην αγορά ως σύμβολα της νέας εποχής της Volkswagen. Το ID.3 προσφέρεται με όφελος που φτάνει τα 9.500 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά hatchback με ευρωπαϊκή υπογραφή. Διαθέτει αυτονομία έως 557 km (WLTP) και κινητήρα 204 ίππων, ενώ συνδυάζει το γνώριμο DNA ποιότητας της VW με πλήρη ψηφιοποίηση και κορυφαία ασφάλεια.

Αντίστοιχα, το ID.4, το ηλεκτρικό SUV της μάρκας, επωφελείται επίσης από σημαντικό όφελος. Με χώρο αποσκευών 543 λίτρων, άνεση για οικογενειακή χρήση και αυτονομία έως 550 km, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ηλεκτρική καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς. Με τις Smart Deals, η τιμή του φτάνει σε επίπεδα που πριν λίγους μήνες έμοιαζαν άπιαστα, με έκπτωση 10.500 ευρώ.

