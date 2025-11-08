search
08.11.2025 10:50

Αχαΐα: Μαθητής γυμνασίου έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο – Μεταφέρθηκε με σπασμούς στο νοσοκομείο Ρίου, 2 συλλήψεις

08.11.2025 10:50
sxoleio-aithousa-new

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αχαΐα η είδηση πως μαθητής Γυμνασίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σηµειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολική µονάδα στην περιοχή του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας.

Ο µαθητής Γυµνασίου εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση, εµφανίζοντας σπασµούς στον χώρο του σχολικού συγκροτήµατος. Αµέσως ενηµερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σηµείο, παρέλαβε τον µαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακοµίσθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, προκειµένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις 15χρονων μαθητών που φέρονται να έδωσαν χασίς στον 13χρονο. Ο ένας εκ των δύο 15χρονων είχε και στο παρελθόν συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών. Και οι δύο μαθητές θα οδηγηθούν το μεσημέρι ενώπιον της Εισαγγελίας Πατρών.

