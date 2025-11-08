search
08.11.2025 08:16

Αφγανιστάν: «Ναυάγησε» η προσπάθεια για διαρκή εκεχειρία – Οι διαπραγματεύσεις με το Πακιστάν απέτυχαν, ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν

08.11.2025 08:16
taliban-2

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι απέτυχε ο πρόσφατος κύκλος διαπραγματεύσεων που είχαν στην Τουρκία με το Πακιστάν με στόχο να καταλήξουν σε μια διαρκή εκεχειρία, επιρρίπτοντας στο Ισλαμαμπάντ την ευθύνη γι’ αυτό.

«Κατά τις συνομιλίες, η πακιστανική πλευρά προσπάθησε να μεταθέσει όλες τις ευθύνες για την ασφάλειά του στην αφγανική κυβέρνηση, ενώ ταυτοχρόνως δεν έδειξε καμία προθυμία να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη ούτε για την ασφάλεια του Αφγανιστάν ούτε για τη δική της», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

«Η ανεύθυνη στάση και η έλλειψη συνεργασίας της πακιστανικής αντιπροσωπείας δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα, παρ’ όλες τις καλές προθέσεις του ισλαμικού εμιράτου και τις προσπάθειες των μεσολαβητών», συνέχισε.

Το Πακιστάν δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ο υπουργός Πληροφόρησης του Ισλαμαμπάντ, ο Αταουλάχ Ταράρ, είχε αφήσει να εννοηθεί αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να το δηλώσει σαφώς, ευχαριστώντας σε μήνυμά του στο X τους μεσολαβητές και δηλώνοντας ότι εναπόκειται «στο Αφγανιστάν να σεβαστεί τις διεθνείς, περιφερειακές και διμερείς μακροχρόνιες δεσμεύσεις του για τον έλεγχο της τρομοκρατίας».

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει να ασκεί όλες τις απαραίτητες επιλογές για να διαφυλάξει την ασφάλεια του λαού του και της κυριαρχίας του», είχε προσθέσει.

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη για έναν νέο γύρο συνομιλιών με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ, έπειτα από μια εβδομάδα αιματηρών συγκρούσεων.

katharistria_usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Kαθαρίστρια, μητέρα 4 παιδιών, μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι

natural_gas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος: Αμερικανική σκηνοθεσία, ελληνική φιλοδοξία, ευρωπαϊκή αμφιβολία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια» βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. – Το απομονωμένο σημείο και η δυσκολία της ταυτοποίησης

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

ntimis_kritsas
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

