Η κυβέρνηση ψάχνει την επανεκκίνηση – Έκκληση στο Μαξίμου από βουλευτές και στελέχη… «να γίνει κάτι»

Μπορεί να έχει ξαναγραφτεί, αλλά δύσκολα θα διαφωνήσει κάποιος με το ότι η κυβέρνηση διανύει το annus horribilis της, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

«Μαύρη» ανασκόπηση: Μια σύντομη ανασκόπηση του 2025 είναι αρκετή για να σχηματιστεί μια σαφής εικόνα των δυσκολιών που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει από την αρχή του έτους:

● Το πρώτο δίμηνο βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα τσουνάμι λαϊκής οργής για την τραγωδία των Τεμπών, το οποίο κορυφώθηκε με τις τεράστιες σε όγκο και παλμό συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου, ημέρας που έκλειναν δύο χρόνια από το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Από τότε ώς σήμερα, τα «νερά» αποτραβήχτηκαν, ωστόσο το θέμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο βρίσκεται διαρκώς στην επικαιρότητα και φέρνει την κυβέρνηση διαρκώς σε θέση άμυνας.

● Έπειτα από ένα διάστημα σχετικής… καταλαγής, «έσκασε» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά μέσω της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των προστίμων από τις Βρυξέλλες και η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε ασκήσεις… ασταθούς ισορροπίας, προσπαθώντας από τη μία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Κομισιόν για άμεσο συμμάζεμα του «αμαρτωλού» Οργανισμού και από την άλλη να αποδείξει – κάτι που ώς τώρα δεν έχει καταφέρει – ότι το σκάνδαλο είναι διαχρονικό και αφορά όλες τις κυβερνήσεις από ιδρύσεως ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το χάος στη Βουλή κατά την ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής για Βορίδη και Αυγενάκη, οι απίστευτες αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής (η ατάκα της Μιλένας Αποστολάκη «Ποιος είναι ο Μάκης;» έχει γίνει… viral), αλλά και ο φόβος για νέα δικογραφία, η οποία θα εμπλέκει κι άλλα «γαλάζια» στελέχη (οι πληροφορίες μιλούν για υπουργούς, πρώην και νυν, και βουλευτές) στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλίμα για Μαξίμου και Πειραιώς.

● Κερασάκι στην τούρτα αποτελούν οι κυριολεκτικά καταστροφικοί χειρισμοί για τα ΕΛΤΑ, όταν εν μία νυκτί ανακοινώθηκε «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, πολλά σε νησιά ή σε δυσπρόσιτες περιοχές. Η ανακοίνωση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων ακόμα και εντός της Κ.Ο. της Ν.Δ. (η τηλεδιάσκεψη βουλευτών της συμπολίτευσης με τους επικεφαλής του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ θα περάσει στην ιστορία για την ένταση και την οργή που εκδηλώθηκε), υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να «θυσιάσει» τον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα και να κάνει διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, αν και, όπως έχει καταστεί σαφές, το σχέδιο θα προχωρήσει ως έχει.

Τα «μόνιμα» προβλήματα

Και αυτά είναι τα πιο προφανή από τα προβλήματα που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει, καθώς μια πιο… μακροσκοπική παρατήρηση θα δείξει ότι:

● Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, ροκανίζοντας το εισόδημά τους και, ταυτόχρονα, τα δημοσκοπικά στοιχεία για τη Ν.Δ.

● Πάλι από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει μια διάχυτη και βαθιά αμφισβήτηση των θεσμών, με την πλειονότητα των πολιτών να θεωρεί προβληματική τη λειτουργία τους.

● Η αποδοχή της κυβέρνησης βρίσκεται στα τάρταρα, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν βλέπουν κάποια βιώσιμη εναλλακτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

● Και το πολιτικό σκηνικό είναι… θολό, καθώς αναμένονται κινήσεις – διάβαζε: ίδρυση νέων κομμάτων – από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, μεγάλος αριθμός βουλευτών της συμπολίτευσης (ο οποίος, βλέποντας τις «χαμηλές πτήσεις» της Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις, ανησυχεί για το μέλλον του) είτε πιέζει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα ουσίας και να δώσει πειστικές λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα των πολιτών είτε «βγαίνει στο αντάρτικο» με ερωτήσεις προς υπουργούς που θα τις ζήλευαν ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιτείνοντας την αίσθηση μεγάλης και βαθιάς δυσλειτουργίας της κυβέρνησης και του κόμματος.

Μάλιστα, η προσέγγιση του πρωθυπουργού, ότι η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας και θα κριθεί για το έργο της, δεν μοιάζει να πείθει πια και πολύ κόσμο, καθώς, όπως σημειώνουν κομματικές πηγές, ίσως τότε να είναι πολύ αργά για… δάκρυα (που λέει και η κλασική ελληνική ταινία). Αντιθέτως, οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, η το Μαξίμου να αναλάβει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά και να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος των προβλημάτων και την ανάγκη για πειστικές λύσεις.

Ανασχηματισμός ή…

Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τα δημοσιεύματα για επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης και, μάλιστα, ευρύ και όχι «σημειακών παρεμβάσεων», όπως αρέσκεται να κάνει ο Κ. Μητσοτάκης, με τις πληροφορίες να αναφέρονται ανοιχτά σε χαρτοφυλάκια και πρόσωπα, γεγονός – λένε κομματικές πηγές – που καταδεικνύει και τις «πηγές τριβής» μέσα στην κυβέρνηση. Οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός δεν λέει όχι σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ωστόσο τις προσδιορίζει χρονικά είτε μετά τις γιορτές είτε μετά το συνέδριο της Ν.Δ., που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2026.

Από την άλλη, πάντως, υπάρχουν κι εκείνα τα «γαλάζια» στελέχη που «δείχνουν» ως πηγή του προβλήματος το ίδιο το Μαξίμου, σημειώνοντας ότι υπάρχει η αίσθηση έλλειψης συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού. Κάποιοι, μάλιστα, υπογραμμίζουν την απουσία ενός «enforcer», ο οποίος θα συντονίζει κεντρικά την κυβέρνηση, αλλά και την Κ.Ο., θα μπορεί να επιβάλλει θέσεις και πολιτικές και δεν θα εμπλέκει τον πρωθυπουργό στα της καθημερινής λειτουργίας της κυβέρνησης και του κόμματος, ενώ θα μπορεί να αποτρέπει και περιστατικά όπως αυτό της τηλεδιάσκεψης της περασμένης Δευτέρας.

Όπως και να ’χει, πάντως, η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι ότι απαιτούνται μείζονες κινήσεις σε κεντρικό επίπεδο, καθώς ενισχύεται η ανησυχία ότι όσο περνά ο καιρός τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η ανάταξη και τόσο θα αυξάνεται η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος που θα γεμίσει το αντιπολιτευτικό κενό και θα επιδιώξει να καρπωθεί την «γκρίζα» ζώνη των δημοσκοπήσεων.

