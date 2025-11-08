Τσίπρας: Με την κυκλοφορία του βιβλίου επιταχύνει ρυθμούς –  Προβάδισμα στην ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς παρά τα «λάθη»

Στις 24 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διεμήνυσε ότι, μέσω αυτής, «ήρθε η ώρα να ακουστεί» η δική του φωνή.

Δέκα μέρες μετά, στις 3 Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσει η πρώτη παρουσίαση, στο πλέον κεντρικό θέατρο των Αθηνών, το Παλλάς.

Αναμένεται ότι η κυκλοφορία του βιβλίου και άρα οι εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν με σκοπό και την επανασύνδεση του Αλέξη Τσίπρα με το κοινό, θα θέσουν τα πράγματα σε πιο γρήγορη κίνηση. Κι αυτό γιατί θα αποκαλυφθούν οι διαθέσεις του απέναντι στους πρώην συντρόφους του, το αν προχωράει με κάποιους από αυτούς, κι ενδεχομένως επίσης να διαφανεί αν υπάρχει η διάθεση για το επόμενο βήμα και αν έχει βρεθεί ένα συνολικό αφήγημα.

Σε κάθε περίπτωση μετά από έναν κύκλο παρουσιάσεων και ίσως περιοδειών, ο πρώην πρωθυπουργός, θα κληθεί να αποφασίσει – τους πρώτους μήνες του 2026 – αν προχωρά στο επόμενο βήμα, την ίδρυση νέου φορέα, «κινήματος», ή ό,τι άλλο.

Αν και οι παρουσιάσεις του βιβλίου του θα βοηθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στην «σφυγμομέτρηση» του κοινού, μέσα από την άμεση και «αδιαμεσολάβητη» επαφή, εν τούτοις οι δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό μετρούν και συνεχίζουν να μετρούν το κοινωνικό κλίμα σε σχέση με το ενδεχόμενο επιστροφής της.

Ενδιαφέρον είχε η έρευνα του Ινστιτούτου ΕΝΑ σε συνεργασία με την Prorata για το «αριστερό ημισφαίριο», η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές της εβδομάδας. Σε αυτήν και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα καταγράφει σημαντικό προβάδισμα του Α. Τσίπρα στις γνώμες για το ποιος είναι ικανότερος να ηγηθεί της ανασυγκρότησης της ευρύτερης Κεντροαριστεράς. Σημειώνεται ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου, λίγες μέρες πριν την παραίτηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τσίπρας ικανότερος για την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα ικανότερος να ηγηθεί μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης του χώρου της ευρύτερης κεντροαριστεράς θεωρείται στον γενικό πληθυσμό ο Αλέξης Τσίπρας σε ποσοστό 19%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ενώ όλων των πολιτικών προσώπων που παρατίθενται προηγείται ο Κανένας με 43%. Σύμφωνα με τον Κώστα Ελευθερίου, Συντονιστή Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του Ιν. ΕΝΑ, τα αντίστοιχα ποσοστά στους αριστερούς/κεντροαριστερούς ψηφοφόρους είναι 33% και 26%, αντιστοίχως.

Την ίδια ώρα, ένα «κόμμα Τσίπρα» αντιμετωπίζεται ελαφρώς με χαμηλότερες προσδοκίες (άλλωστε δεν έχει εμφανιστεί ακόμα), καθώς στην ερώτηση ποιο κόμμα μπορεί να ηγηθεί της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, καταγράφει 14% στο γενικό σύνολο, κάτω από το ΠΑΣΟΚ που καταγράφει 20%, με την επιλογή «κανένα από τα παραπάνω» να συγκεντρώνει το 38%. Στους αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους πάντως τα πράγματα αντιστρέφονται αφού το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ έχει το «κόμμα Τσίπρα» με 19% έναντι 17%.

«Κόμμα Τσίπρα» θέλει η πλειονότητα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ

Βέβαια, για τους αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους συνολικά, η στήριξη σε ένα κόμμα Τσίπρα, δεν αποτελεί προτεραιότητα. Σε ποσοστό 38% για τους αριστερούς/κεντροαριστερούς ψηφοφόρους προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής (42% στο γενικό σύνολο), η σύγκλιση και ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς, σε ποσοστό 37% (31% στο γενικό σύνολο), η διαμόρφωση ενός νέου οράματος για τον κόσμο και την κοινωνία με στόχο τον σοσιαλισμό της εποχής μας σε ποσοστό 35% (26%). Ακολουθεί η ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές (19% στους αριστερούς/κεντροαριστερούς, 29% στο γενικό σύνολο) και η υποστήριξη της δημιουργίας ενός νέου κόμματος στον χώρο υπό την ηγεσία του Αλ. Τσίπρα (12% στους αριστερούς/ κεντροαριστερούς και 7% στο γενικό σύνολο).

Οι δυνητικοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πάντως βλέπουν ως προτεραιότητα την στήριξη ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία Τσίπρα (39%) και αμέσως μετά την ανάγκη σύγκλισης και ενότητας των κομμάτων της Αριστεράς (38%).

«Οι επιλογές του Αλέξη Τσίπρα» ως βασική αιτία υποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2023

Ενδιαφέρον έχει επίσης, το πώς αξιολογούν οι πολίτες, τις ευθύνες για την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από το ‘23 και μετά. Στο ερώτημα ποιες είναι οι σημαντικότερες αιτίες για αυτή την υποχώρηση, στο γενικό σύνολο το 46% συγκεντρώνει η απάντηση πως αιτία είναι «οι επιλογές του Αλέξη Τσίπρα» και ακολουθεί η «διαλυτική δράση των εσωκομματικών τάσεων» με 33%, η «προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη», με 28%, οι «επιλογές του πολιτικού προσωπικού του κόμματος» με 20%, οι δύο διασπάσεις μετά το 2023, με 17% και «ο πόλεμος που δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από τα συστημικά ΜΜΕ», με 13%.

Ανάλογη είναι η αίσθηση και των αριστερών / κεντροαριστερών ψηφοφόρων στο σύνολο με ποσοστό όμως 38% και ακολουθεί η «διαλυτική δράση των εσωκομματικών τάσεων», με 33% και ο Κασσελάκης με 29%.

Στους δυνητικούς ψηφοφόρους του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ κύρια αιτία για την υποχώρηση από το 2023 και μετά θεωρείται πρωτίστως η επίθεση των ΜΜΕ, με 46%, η διαλυτική δράση των τάσεων, με 43%, ενώ τρίτη στη σειρά έρχεται η προεδρία Κασσελάκη, με 30%. Ως αιτία υποχώρησης βλέπει τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, το 12% των δυνητικών ψηφοφόρων του κόμματος.

Οι ψηφοφόροι της Νέας Αριστεράς, από την άλλη μοιράζονται μεταξύ της προεδρίας Κασσελάκη (58%) και των επιλογών του Αλέξη Τσίπρα (56%), «απαλλάσσουν» δε τις τάσεις από τις κατηγορίες περί «διαλυτικής δράσης» αφού η απάντηση αυτή συγκεντρώνει μόνο το 6%.

Μετά από όλα αυτά, το ποσοστό εκείνων που θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα, ανέρχεται στο 21%, με το 8% να απαντά «είναι βέβαιο ότι θα το ψήφιζα» και 13% να απαντά ότι είναι «σχετικά πιθανό» να το ψήφιζε.

Εν ολίγοις, ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης γενικά, αλλά και των αριστερών και κεντροαριστερών, θεωρεί ότι οι αιτίες της υποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ αντανακλώνται κυρίως στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, (χωρίς βέβαια να προσδιορίζεται ποιες συγκεκριμένα επιλογές και ποιας περιόδου, θεωρούν οι πολίτες ότι ευθύνονται). Ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο βιβλίο του, όπως προκύπτει από την προδημοσίευση του προλόγου του κάνει λόγο για λάθη που «κάναμε» ή και «έκανα», αν και τα αντισταθμίζει με θετικά για τον ίδιο «αντίβαρα» όπως το προσωπικό θάρρος, τα ηθικά κίνητρα, κ.ο.κ. Μένει με την κυκλοφορία του βιβλίου του να φανούν περισσότερα για το κομμάτι της αυτοκριτικής.

Εν τούτοις, παρά τα λάθη, στη συνείδηση των πολιτών, τόσο στην ευρύτερη κοινή γνώμη, όσο και πολύ περισσότερο στους αριστερούς/κεντροριστερούς, θεωρείται με διαφορά το ικανότερο πρόσωπο (μεταξύ των ηγετών που κυριαρχούν στο χώρο αυτή τη στιγμή) για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, και το «συμμάζεμα» του κατακερματισμού.

