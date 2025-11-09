search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 14:16
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 12:08

Ο 42ος Μαραθώνιος Αθηνών είχε και… πρόταση γάμου – Του είπε το «ναι» μέσα στο Καλλιμάρμαρο (Video/Photos)

09.11.2025 12:08
marathonios gamos (1)

Και… πρόταση γάμου είχε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής των 10 χιλιομέτρων, μια ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Εϊγκούν ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, και εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, τής έκανε πρόταση γάμου. Η δρομέας είπε το «ναι», φορώντας το μονόπετρο, αγκαλιάζοντας τον σύντροφό της και χαμογελώντας στις κάμερες.

Διαβάστε επίσης:

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Καραΐσκος και Νούλα τερμάτισαν πρώτοι για 2η φορά στην καριέρα τους (Videos)

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Νίκη οκτάδας για την ομάδα του Αγρινίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

festival1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μικρό ημερολόγιο

aerodromio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος λόγω του shutdown στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν πάνω από 1.000 πτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκινημένος ο Τζόκοβιτς για την αγάπη που παίρνει από τους Έλληνες – Τι είπε για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 14:14
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

1 / 3