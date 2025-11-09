Ο 42ος Μαραθώνιος Αθηνών είχε και… πρόταση γάμου – Του είπε το «ναι» μέσα στο Καλλιμάρμαρο (Video/Photos)

Και… πρόταση γάμου είχε ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής των 10 χιλιομέτρων, μια ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Εϊγκούν ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, και εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, τής έκανε πρόταση γάμου. Η δρομέας είπε το «ναι», φορώντας το μονόπετρο, αγκαλιάζοντας τον σύντροφό της και χαμογελώντας στις κάμερες.

