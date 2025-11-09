Γαλλία: Τη Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

Το αίτημα αποφυλάκισης του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί θα εξεταστεί από τα δικαστήρια τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, που φυλακίστηκε στις 21/10.

Ο Νικολά Σαρκοζί δεν θα είναι παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου, ωστόσο θα μπορέσει να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης από αίθουσα που έχει διαμορφωθεί εντός του τόπου κράτησής του. Η απόφαση σχετικά με την πιθανή απελευθέρωσή του αναμένεται αργότερα την ίδια μέρα..

Ο νόμος επιτρέπει στα δικαστήρια προθεσμία 2 μηνών για να εξετάσουν αιτήματα αποφυλάκισης. Για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό θα γίνει σε 20 μέρες τελικά.

Το δικαστήριο θα αποφανθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που επιβάλει ο νόμος για την αναγκαιότητα προσωρινής κράτησης, δηλαδή τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, τον κίνδυνο πίεσης προς μάρτυρες, τον κίνδυνο συνεννόησης, την προστασία του κατηγορουμένου, τις εγγυήσεις παρουσίας του (κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό) και τον κίνδυνο υποτροπής των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.

Οι δικηγόροι του Ν. Σαρκοζί θα υποστηρίξουν μπροστά στους 3 δικαστές οτι δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος για όλα τα κριτήρια. Ο Σαρκοζί μπορεί να λάβει το λόγο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και η εισαγγελία.

