Νέα Αριστερά: Απορρίφθηκε η πρόταση Χαρίτση για δημοψήφισμα

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, όπου απορρίφθηκε η πρόταση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση για δημοψήφισμα με επίδικο τις συμμαχίες.

Σε ψηφοφορία τέθηκαν στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης και οι τρεις επιλογές που είχαν κατατεθεί. Δηλαδή, το θέμα των συμμαχιών

Να μπει στον προσυνεδριακό διάλογο και να συζητηθεί και να αποφασιστεί στο επικείμενο Προγραμματικό Συνέδριο το οποίο έχει χαρακτήρα Διαρκούς Συνεδρίου (με τους παλιούς συνέδρους). Την πρόταση αυτή κατέθεσαν 14 μέλη του Πολιτικού Γραφείου (μεταξύ αυτών Σακελλαρίδης – Τσακαλώτος).

· Να αποφασιστεί με προσφυγή «σε όλα τα μέλη ανεξαιρέτως» όπως πρότεινε ο Αλέξης Χαρίτσης και στήριξαν 8 βουλευτές και 3 μέλη του Πολιτικου Γραφείου.

· Το επικείμενο Προγραμματικό Συνέδριο να λάβει χαρακτήρα Έκτακτου (με εκλογή νέων συνέδρων δηλαδή), που κατατέθηκε από ένα μέλος του Πολιτικού γραφείου.

Επικράτησε, η πρώτη πρόταση για Προγραμματικό-Διαρκές με 80 ψήφους, ενώ η πρόταση Χαρίτση έλαβε 58 ψήφους και η πρόταση για Έκτακτο έλαβε 6 ψήφους, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά.

Διαβάστε επίσης:

Πιο πιθανό το κόμμα Σαμαρά μετά τη συνέντευξη – Η πρώτη εκτίμηση στην κυβέρνηση

Αιχμές Σαμαρά για Μπακογιάννη: Δεν θυμάται και ένα κόμμα που ίδρυσε η ίδια, που κατέβηκε εναντίον της ΝΔ

Βόμβα από τη Μαρία Δαμανάκη: Ναι σε κοινό θαλάσσιο πάρκο με την Τουρκία και συμφωνία για τα χωρικά ύδατα – Οι εξορύξεις δεν είναι λύση