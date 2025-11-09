search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου

09.11.2025 19:10

Νέα Αριστερά: Απορρίφθηκε η πρόταση Χαρίτση για δημοψήφισμα

09.11.2025 19:10
haritsis

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, όπου απορρίφθηκε η πρόταση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση για δημοψήφισμα με επίδικο τις συμμαχίες.

Σε ψηφοφορία τέθηκαν στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης και οι τρεις επιλογές που είχαν κατατεθεί. Δηλαδή, το θέμα των συμμαχιών

  • Να μπει στον προσυνεδριακό διάλογο και να συζητηθεί και να αποφασιστεί στο επικείμενο Προγραμματικό Συνέδριο το οποίο έχει χαρακτήρα Διαρκούς Συνεδρίου (με τους παλιούς συνέδρους). Την πρόταση αυτή κατέθεσαν 14 μέλη του Πολιτικού Γραφείου (μεταξύ αυτών Σακελλαρίδης – Τσακαλώτος).
  • · Να αποφασιστεί με προσφυγή «σε όλα τα μέλη ανεξαιρέτως» όπως πρότεινε ο Αλέξης Χαρίτσης και στήριξαν 8 βουλευτές και 3 μέλη του Πολιτικου Γραφείου.
  • · Το επικείμενο Προγραμματικό Συνέδριο να λάβει χαρακτήρα Έκτακτου (με εκλογή νέων συνέδρων δηλαδή), που κατατέθηκε από ένα μέλος του Πολιτικού γραφείου.

Επικράτησε, η πρώτη πρόταση για Προγραμματικό-Διαρκές με 80 ψήφους, ενώ η πρόταση Χαρίτση έλαβε 58 ψήφους και η πρόταση για Έκτακτο έλαβε 6 ψήφους, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά.

