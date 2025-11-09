Νέα Αριστερά: Απορρίφθηκε η πρόταση Χαρίτση για δημοψήφισμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς, όπου απορρίφθηκε η πρόταση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση για δημοψήφισμα με επίδικο τις συμμαχίες.
Σε ψηφοφορία τέθηκαν στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης και οι τρεις επιλογές που είχαν κατατεθεί. Δηλαδή, το θέμα των συμμαχιών
Επικράτησε, η πρώτη πρόταση για Προγραμματικό-Διαρκές με 80 ψήφους, ενώ η πρόταση Χαρίτση έλαβε 58 ψήφους και η πρόταση για Έκτακτο έλαβε 6 ψήφους, ενώ υπήρξαν και 4 λευκά.
