search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 10:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 09:42

Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Ο στόχος, η ευχή και η… μάχη στις Βρυξέλλες

09.11.2025 09:42
O Mαττέο Ρέντσι ζητά ...να ξανανοίξουν βιομηχανίες και σχολεία πριν τις 12 Απριλίου - Media

Στη γραμμή της εκκίνησης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Ματέο Ρέντσι.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε στην ΕΡΤ πως η Ελλάδα είναι στην καρδιά του ίδιου και των Ιταλών και λόγω της μάχης που έδωσε η χώρα του μαζί με τη δική μας με τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών, την περίοδο της κρίσης.

«Όταν γιόρτασα τα 50 μου γενέθλια, αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μαραθώνιος, είναι “Ο Μαραθώνιος”. Είναι μήνυμα της σύνδεσης των αξιών του παρελθόντος με τις προσδοκίες του μέλλοντος», εξομολογήθηκε.

«Δεν είμαι καλός αθλητής αλλά ελπίζω να τερματίσω», ευχήθηκε!

Διαβάστε επίσης:

Οι απουσίες (από… Πασόκους) που κόστισαν την νίκη της Κεντροαριστεράς στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

H Ντόρα, η Κοσιώνη και το ταλέντο

Ακριτική… συνάντηση Ανδρουλάκη – Δούκα, βρέθηκαν σε εκδήλωση στην Ορεστιάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
provato
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπομονή από τους αγρότες ζητά ο Κέλλας: Τέλη Νοέμβρη η βασική ενίσχυση ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων

mitsotakis 771- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης… στα δύο: Ικανοποίηση για τα ενεργειακά, προβληματισμός για την Κρήτη – «Δεν είναι “μαγκιά” να πυροβολείς»

philippines (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

LAVROV
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ – «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

O Mαττέο Ρέντσι ζητά ...να ξανανοίξουν βιομηχανίες και σχολεία πριν τις 12 Απριλίου - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Ο στόχος, η ευχή και η… μάχη στις Βρυξέλλες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

aliki-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Κωνσταντάρας για ταινία - αφιέρωμα στη Βουγιουκλάκη: «Αν ήθελε ο σκηνοθέτης να φαντασιωθεί, να το έκανε σπίτι του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 10:24
provato
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπομονή από τους αγρότες ζητά ο Κέλλας: Τέλη Νοέμβρη η βασική ενίσχυση ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων

mitsotakis 771- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης… στα δύο: Ικανοποίηση για τα ενεργειακά, προβληματισμός για την Κρήτη – «Δεν είναι “μαγκιά” να πυροβολείς»

philippines (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

1 / 3