Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Ο στόχος, η ευχή και η… μάχη στις Βρυξέλλες

Στη γραμμή της εκκίνησης του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Ματέο Ρέντσι.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε στην ΕΡΤ πως η Ελλάδα είναι στην καρδιά του ίδιου και των Ιταλών και λόγω της μάχης που έδωσε η χώρα του μαζί με τη δική μας με τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών, την περίοδο της κρίσης.

«Όταν γιόρτασα τα 50 μου γενέθλια, αποφάσισα να πετύχω τον μεγάλο στόχο να τρέξω από τον Μαραθώνα στην Αθήνα. Αυτός δεν είναι ένας οποιοσδήποτε μαραθώνιος, είναι “Ο Μαραθώνιος”. Είναι μήνυμα της σύνδεσης των αξιών του παρελθόντος με τις προσδοκίες του μέλλοντος», εξομολογήθηκε.

«Δεν είμαι καλός αθλητής αλλά ελπίζω να τερματίσω», ευχήθηκε!

