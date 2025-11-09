Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με το Περιστέρι και επικράτησε εύκολα 89-72.
Όμως αυτό που ξεχώρισε ήταν η σπουδαία κίνηση του Κώστα Σλούκα, που με παρότρυνση του Χουάντσο, έκανε εσκεμμένα φάουλ στον νεαρό Δημήτρη Παπαγεωργίου 2″ πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής.
Ο 18χρονος πήγε στη γραμμή των βολών, ευστόχησε και στις δύο, και έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ χάρη στον αρχηγό του ΠΑΟ!
@sdnagr Φοβερό fair-play του Σλούκα στον νεαρό Παπαγεωργίου! 👏🙌 ➥ Με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού να ολοκληρώνεται 2'' πριν το φινάλε ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα φοβερό fair-play στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου για να εκτελέσει βολές και να γράψει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ. 𝗥 𝗘 𝗦 𝗣 𝗘 𝗖 𝗧 #sloukas #kostassloukas #panathinaikos #panathinaikosbc #pao ♬ original sound – SDNA.gr
Όπως ήταν φυσικό όλο το γήπεδο τον χειροκρότησε.
Διαβάστε επίσης:
Ράλι Ιαπωνίας: Ο Οζιέ διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες για τον τίτλο
Αττική Οδός: Ο …Χάρος βγήκε παγιανιά – 56χρονος έκανε οπισθοπορεία στη ΛΕΑ για περίπου 1,5χλμ.
Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.