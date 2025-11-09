Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με το Περιστέρι και επικράτησε εύκολα 89-72.

Όμως αυτό που ξεχώρισε ήταν η σπουδαία κίνηση του Κώστα Σλούκα, που με παρότρυνση του Χουάντσο, έκανε εσκεμμένα φάουλ στον νεαρό Δημήτρη Παπαγεωργίου 2″ πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής.

Ο 18χρονος πήγε στη γραμμή των βολών, ευστόχησε και στις δύο, και έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ χάρη στον αρχηγό του ΠΑΟ!

#kostassloukas #panathinaikos #panathinaikosbc #pao ♬ original sound – SDNA.gr @sdnagr Φοβερό fair-play του Σλούκα στον νεαρό Παπαγεωργίου! 👏🙌⁣ ⁣ ➥ Με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού να ολοκληρώνεται 2'' πριν το φινάλε ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα φοβερό fair-play στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου για να εκτελέσει βολές και να γράψει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.⁣ ⁣ 𝗥 𝗘 𝗦 𝗣 𝗘 𝗖 𝗧⁣ ⁣ #sloukas

Όπως ήταν φυσικό όλο το γήπεδο τον χειροκρότησε.

Διαβάστε επίσης:

Ράλι Ιαπωνίας: Ο Οζιέ διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες για τον τίτλο

Αττική Οδός: Ο …Χάρος βγήκε παγιανιά – 56χρονος έκανε οπισθοπορεία στη ΛΕΑ για περίπου 1,5χλμ.

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας