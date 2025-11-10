Χρήστος Στυλιανίδης: «Επιχειρείται η πολιτική και ηθική μου εξόντωση από το σύστημα που καθοδηγεί ο Νίκος Αναστασιάδης» – Για τι τον κατηγορεί ο πρώην πρόεδρος

Επιχειρείται η πολιτική και ηθική του εξόντωση «από ένα σύστημα που καθοδηγεί ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έφερε την Κύπρο σε απόλυτη ανυποληψία λόγω σοβαρών θεμάτων διαφθοράς», αναφέρει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης.

«Κάποιοι επιχειρούν σε επίπεδο κουτσομπολιού να βάλουν στο στόμα μου λέξεις και απόψεις που ποτέ δεν είπα», ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης, σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Όσον αφορά στη συζήτηση στο Κολλέγιο Επιτρόπων μετά το Κραν Μοντανά, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι τους προκαλεί «να δώσουν τα πρακτικά της Επιτροπής και αποδείξεις».

«Μέχρι στιγμής δεν έχω μιλήσει δημοσίως για τα γεγονότα στο Κραν Μοντανά», τονίζει και προσθέτει ότι η σιωπή για τον ίδιο «ήταν εθνική ευθύνη».

Ανέφερε επίσης ότι αν προκληθεί περισσότερο θα αποφασίσει «τι θα είναι καλύτερο με κριτήριο την επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο».

«Συνεχίζω τον αγώνα μου για την αλήθεια και για μια ενωμένη ευρωπαϊκή Κύπρο».

Η δήλωση του Χρήστου Στυλιανίδη έρχεται ως απάντηση στα όσα ανέφερε σήμερα ο τέως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες που εκτόξευσε εναντίον του Χρήστου Στυλιανίδη ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για υιοθέτηση του τουρκικού αφηγήματος.

Ο Νίκος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης μίλησε με επικριτικά λόγια ενώπιον του Κολλεγίου των Ευρωπαϊων Επιτρόπων σε ότι αφορά στους χειρισμούς κατά τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, στο Μον Πελεράν. Υπέδειξε δε, ότι ο ίδιος είχε αποσπάσει τα εύσημα από την Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία ήταν παρούσα στις διαπραγματεύσεις. Ο Στυλιανίδης, σύμφωνα με τον Αναστασιάδη υπέδειξε στην Μογκερίνι ότι δεν είναι ορθά τα όσα λέει γιατί ο ίδιος είχε ενημέρωση από τον κύριο Τσαβούσογλου και ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.

Ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης επισήμανε πως είναι γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί από τότε ένα θέμα με την διάδοση του εντελώς ανυπόστατου και ανεδαφικού τουρκικού αφηγήματος ότι ο Πρόεδρος έφυγε από το Κραν Μοντανά. Πρόσθεσε ότι η δημόσια προσωπική αντιπαράθεση είναι επιζήμια, πληγώνει και σπιλώνει ανθρώπους, αλλά και αμφισβητεί τον πατριωτισμό τους. Όπως είπε, «παρά την ένταση και την διαφωνία» αγαπά και εκτιμά τον Χρήστο Στυλιανίδη, με τον οποίο τους συνδέει μακροχρόνια φιλία, και πάντα τον θεωρεί αξιόλογο άνθρωπο και σημαντικό κεφάλαιο για τον τόπο. «Ξέρω πως η απάντηση μου μπορεί να μην θεωρηθεί ικανοποιητική μέσα στην αγριότητα των ημερών μας, αλλά πιστέψετε με δεν είναι καθόλου υπεκφυγή. Δεν θα ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου αν έλεγα κάτι άλλο και ήδη νιώθω τύψεις, λυπούμαι και ζητώ συγγνώμη αν συνέβαλα άθελα μου σε αυτή την ένταση».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Τραμπ – αλ Σαρά: Χωρίς φωτογραφίες και δηλώσεις η επίσκεψη του Σύρου ηγέτη στον Λευκό Οίκο – Μπήκε από άλλη είσοδο μακριά από τις κάμερες

Η Ταϊλάνδη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη που υπεγράφη παρουσία του Τραμπ

Φρικαλεότητες στον πόλεμο της Βοσνίας: Σαφάρι «τουριστών» έναντι αδρής αμοιβής για να σκοτώνουν αμάχους «για πλάκα»