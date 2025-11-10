Συνάντηση Τραμπ – αλ Σαρά: Χωρίς φωτογραφίες και δηλώσεις η επίσκεψη του Σύρου ηγέτη στον Λευκό Οίκο – Μπήκε από άλλη είσοδο μακριά από τις κάμερες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα τον Άχμεντ αλ Σαρά, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για έναν Σύρο πρόεδρο από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946 και μια αναγνώριση για τον πρώην τζιχαντιστή, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης χαμηλών τόνων, μακριά από τις κάμερες.

Ο πρόεδρος της Συρίας αφίχθη στις 11.37 τοπική ώρα (18.37 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ξένων κρατών.

Οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην αρχή της συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων.

Ο αλ Σαρά μπήκε από μια πλαϊνή είσοδο που δεν είναι ορατή σε δημοσιογράφους ή φωτογράφους αντί από την κύρια πόρτα της Δυτικής Πτέρυγας όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες.

Οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών οδηγούνται μέχρι το δρόμο στη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

Συχνά, ο δρόμος και η πόρτα που οδηγούν στη Δυτική Πτέρυγα είναι στολισμένες με σημαίες της χώρας τους ωστόσο πριν από την επίσκεψη της Δευτέρας δεν υπήρχαν συριακές σημαίες στην είσοδο ή έξω από τη Δυτική Πτέρυγα.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιείται έξι μήνες μετά το πρώτο τετ α τετ τους στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για άρση των κυρώσεων και λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό πως ο πρώην διοικητής της Αλ Κάιντα δεν χαρακτηρίζεται πλέον «διεθνής τρομοκράτης» (Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης- Specially Designated Global Terrorist).

Shortly after his meeting with President Trump, Syria President Ahmed al-Sharaa shook hands with supporters outside the White House: pic.twitter.com/pPUtrSUNXA November 10, 2025

Άρση κυρώσεων

Η Ουάσινγκτον ανέστειλε εν μέρει την επιβολή κυρώσεων του «Νόμου του Καίσαρα στη Συρία» για 180 ημέρες, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών.

Η κίνηση αυτή αντικαθιστά προηγούμενη απαλλαγή που θεσπίστηκε στις 23 Μαΐου, ανέφερε.

Η αναστολή σταματά τις κυρώσεις εκτός από ορισμένες συναλλαγές που αφορούν τη Ρωσία και το Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο «Νόμος Καίσαρα για την Προστασία των Πολιτών στη Συρία», γνωστός και ως «Νόμος Καίσαρα», ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και παρατάθηκε στα τέλη του 2024 αμέσως μετά την πτώση της κυβέρνησης της Συρίας.

Επέβαλε ευρείες κυρώσεις στη Συρία που στοχοποιούσαν άτομα, εταιρείες και ιδρύματα που συνδέονται με τον πρώην Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν υποστηρίξει δημόσια την άρση τους πριν από το τέλος του 2025, αλλά οι ειδικοί λένε ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης μπορεί να επηρεάσει αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, ο αλ Σαρά συναντήθηκε με τον βουλευτή Brian Mast, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και είχε εκφράσει ανησυχίες για την άνευ όρων άρση των κυρώσεων.

Οι νέοι ηγέτες της Συρίας ελπίζουν ότι η κατάργησή τους μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τις απαραίτητες επενδύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Η Ταϊλάνδη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη που υπεγράφη παρουσία του Τραμπ

Φρικαλεότητες στον πόλεμο της Βοσνίας: Σαφάρι «τουριστών» έναντι αδρής αμοιβής για να σκοτώνουν αμάχους «για πλάκα»

Πρωτοφανές σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο – Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για παράνομο στοιχηματισμό