Ο τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος της Συρίας σε τετ α τετ με Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αστραπιαία κατάληψη της εξουσίας, ο πρόεδρος της Συρίας ολοκληρώνει τη μεταμόρφωσή του από τζιχαντιστής σε παγκόσμιο πολιτικό σε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο που λέει πολλά για τον νεαρό ηγέτη όσο και για την προσπάθειά του για την διπλωματική ανανέωση της χώρας του, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Η συνάντηση του Άχμεντ αλ Σαρά τη Δευτέρα – η πρώτη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο από Σύριο αρχηγό κράτους – θα είναι το 20ό ταξίδι του στο εξωτερικό από τότε που αυτοδιορίστηκε πρόεδρος της Συρίας τον Ιανουάριο και η δεύτερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Αλλά αυτή η συνάντηση θα είναι η πιο υψηλού προφίλ και με υψηλά διακυβεύματα μέχρι σήμερα, μια κάποτε αδιανόητη συνάντηση μεταξύ του αρχηγού των ΗΠΑ και ενός άνδρα που έχει αντιμετωπίσει αμερικανικές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης.

Τον Μάιο, μετά από μια σύντομη συνάντηση στην οποία μεσολάβησε ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τον 43χρονο Σύρο ηγέτη ως έναν «νεαρό, ελκυστικό άντρα» με «πολύ ισχυρό παρελθόν» και διέταξε την άρση ορισμένων από τις εξουθενωτικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Συρίας, μιας χώρας που επί δεκαετίες ήταν σταθερά ευθυγραμμισμένη με τους βασικούς εχθρούς των ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ιράν.

Ωστόσο, οι πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Δαμασκού παραμένουν και δεν μπορούν να αρθούν πλήρως χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ο άμεσος στόχος του αλ-Σαρά στην Ουάσινγκτον είναι να πιέσει για την άρση τους, προτρέποντας παράλληλα τον Τραμπ να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία και να αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της χώρας.

Ο ευρύτερος στόχος του, που αντικατοπτρίζεται στα εκτεταμένα ταξίδια του παγκοσμίως, είναι να αντιστρέψει την απομόνωση της Συρίας, μια κληρονομιά του προηγούμενου καθεστώτος που άφησε τη χώρα οικονομικά κατεστραμμένη και διπλωματικά αλυσοδεμένη σε έναν στενό άξονα συμμάχων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο έχει έντονο συμβολικό βάρος. Ο αλ Σαρά έπαιξε μπάσκετ με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ μετά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον την Κυριακή. Αλλά πριν χρόνια αντιμετώπιζε τις ΗΠΑ ως εχθρό, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους ισλαμιστές αντάρτες που μάχονταν τις αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ. Συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, πέρασε στη Συρία το 2011 και ίδρυσε έναν αντάρτικο στρατό που υποστηρίχθηκε από την Αλ Κάιντα για να πολεμήσει τις δυνάμεις που ήταν πιστές στον τότε πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ.

Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία μιας βίαιης σύγκρουσης εναντίον του αυταρχικού καθεστώτος του Άσαντ, ο αλ Σαρά έθεσε τέλος στον μακροχρόνιο αδιέξοδο εμφύλιο πόλεμο της Συρίας εξαπολύοντας μια αιφνιδιαστική επίθεση που ανέτρεψε γρήγορα την 53χρονη δυναστεία Άσαντ.

Στις δεκαετίες εξουσίας τους, οι Άσαντ συνέδεσαν τη Δαμασκό σταθερά με τη Μόσχα, βασιζόμενοι σε βοήθεια, όπλα και ακλόνητη διπλωματική υποστήριξη. Κατά το πρώτο πλήρες έτος της εξουσίας του Χαφέζ αλ-Άσαντ το 1971, η Σοβιετική Ένωση εγκατέστησε τη στρατηγική ναυτική της βάση στη Μεσόγειο στην συριακή πόλη Ταρτούς. Και ήταν η αποφασιστική στρατιωτική επέμβαση του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2015 που επέτρεψε στον Μπασάρ αλ-Άσαντ να επιβιώσει από τον εμφύλιο πόλεμο.

Οι Ρώσοι, οι οποίοι σκότωσαν δεκάδες Σύρους κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους για να διατηρήσουν τον Άσαντ στην εξουσία, συνεχίζουν να διατηρούν τον έλεγχο της στρατιωτικής τους βάσης στην Ταρτούς ακόμη και μετά την πτώση του Άσαντ. Και τον περασμένο μήνα, ο αλ-Σαρά επισκέφθηκε τη Μόσχα για να συναντήσει τον Πούτιν.

Καθώς επιδιώκει να οικοδομήσει δεσμούς με δυτικά έθνη, ο αλ-Σαρά ήταν προσεκτικός ώστε να μην ανταγωνίζεται τη Μόσχα.

«Η εμπλοκή σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ δαπανηρή με τη Συρία, ούτε θα ήταν προς το συμφέρον της χώρας», δήλωσε ο Αλ-Σαρά στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS σε συνέντευξή του που προβλήθηκε τον Οκτώβριο.

Αφού είχε υποστεί κυρώσεις για τρομοκρατία από τη Δύση, ο ηγέτης φαίνεται τώρα να βρίσκεται σε μια παγκόσμια διπλωματική επίθεση γοητείας, ενισχυμένη από το επιθετικό λόμπινγκ από τις περιφερειακές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, συμμάχους των ΗΠΑ που επιθυμούν να καλύψουν το κενό ισχύος και οικονομίας που άφησαν το Ιράν και η Ρωσία.

Για τις ΗΠΑ, η Συρία αντιπροσωπεύει τόσο ένα στρατηγικό έπαθλο όσο και έναν σημαντικό κίνδυνο, καθώς ο γειτονικός Λίβανος βυθίζεται σε αστάθεια και το Ιράκ παραμένει ένα γόνιμο έδαφος για τις πολιτοφυλακές-συμμάχους του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ ρισκάρουν πολλά με τον Άχμαντ αλ-Σαρά και τη Συρία», δήλωσε στο CNN ο Τζόσουα Λάντις, διευθυντής του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα. «Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο (Αμερικανός πρέσβης) (Τομ) Μπαράκ, οι ΗΠΑ δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις. Ο Λίβανος είναι ένα αποτυχημένο κράτος σύμφωνα με την εκτίμησή του. Το Ιράκ έχει βαθιά διεισδύσει σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές», πρόσθεσε.

Και παρά τη σαφή δυτική του προοπτική, ο πρώην ηγέτης των τζιχαντιστών παραμένει ανένδοτος στην εξισορρόπηση της εξωτερικής πολιτικής της Συρίας μακριά από τις συγκρούσεις σε έναν ολοένα και πιο πολωμένο κόσμο – μια πολιτική που ακολουθείται τώρα από πολλά αναπτυσσόμενα έθνη παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης:

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

Στο στόχαστρο Ζελένσκι στελέχη ενεργειακού κολοσσού στην Ουκρανία – Τους κατηγορεί για διαφθορά

Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί – Μόλις 21 μέρες έμεινε στη φυλακή